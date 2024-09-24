Bu Emeklilerin Maaşı Kesilecek: SGK Uzmanı Aman Dikkat Diyerek Duyurdu
SGK uzmanı Özgür Erdursun, emekli olan ve emekli olacak vatandaşları uyardı. Erdursun, emekli maaşları kesilecek kişilerin bu hatalardan uzak durması gerektiğini vurguladı. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Erdursun, emeklilik başvuruları sırasında vatandaşların dikkat etmesi gereken kritik durumları sıraladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, fiilen çalışılmayan bir işyerinde sigortalı gösterilen bireylerin, bu durumun sahte sigortalılık olarak değerlendirileceğini ve tüm emeklilik haklarının kaybedilebileceğini ifade etti.
EMEKLİLİKTE BU HATALARDAN KAÇININ
Emeklilik başvurusu yapmayı planlayanların sıklıkla karşılaştığı hatalardan bazıları şunlardır:
Yanlış Prim Kaydı: Eğer bir ortaklık durumunda başka birinin primleri, sizin hesabınıza kaydedilirse, emeklilik başvurunuzun kabul edilmesi mümkün olmayacaktır. Bu tür bir durum tespit edildiğinde emeklilik iptali söz konusu olabileceği gibi, yatırılan primler de geri alınamayacaktır.
Eksik Prim Günleri: Eksik prim günlerini tamamlamak isteyenlere de önemli bir hatırlatma yapan Erdursun, isteğe bağlı Bağ-Kur ile primlerin tamamlanabileceğini ancak 1260 günden fazla prim ödenmesi halinde Bağ-Kur şartlarına geçiş yapılacağını belirtti.
ERDURSUN UYARDI
Özellikle 28 Şubat 2011 öncesi ve sonrası işyeri sahipleri ya da şirket ortakları için ciddi uyarılarda bulunan Erdursun, bu süreçte yapılan hataların önemli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.
28 Şubat 2011 Öncesi: Kendi adına işyeri olan veya şirket ortağı olan kişilerin, başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaları halinde 4/a (SSK) prim günlerinin silinebilme riski bulunmaktadır.
28 Şubat 2011 Sonrası: Bu tarihten sonra işyeri sahibi olan veya şirket ortakları, başka bir işyerinde sigortalı olarak çalışabilme imkânına sahip olduklarını belirten Erdursun, bu değişikliğin emeklilik sürecine etkilerini de göz önünde bulundurmanın önemli olduğunu ifade etti.