Bu Emeklilerin Maaşı Kesilecek: SGK Uzmanı Aman Dikkat Diyerek Duyurdu

Özgür Erdursun, emeklilik başvuruları sırasında vatandaşların dikkat etmesi gereken kritik durumları sıraladı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, fiilen çalışılmayan bir işyerinde sigortalı gösterilen bireylerin, bu durumun sahte sigortalılık olarak değerlendirileceğini ve tüm emeklilik haklarının kaybedilebileceğini ifade etti.

EMEKLİLİKTE BU HATALARDAN KAÇININ

Emeklilik başvurusu yapmayı planlayanların sıklıkla karşılaştığı hatalardan bazıları şunlardır:

Yanlış Prim Kaydı: Eğer bir ortaklık durumunda başka birinin primleri, sizin hesabınıza kaydedilirse, emeklilik başvurunuzun kabul edilmesi mümkün olmayacaktır. Bu tür bir durum tespit edildiğinde emeklilik iptali söz konusu olabileceği gibi, yatırılan primler de geri alınamayacaktır.

Eksik Prim Günleri: Eksik prim günlerini tamamlamak isteyenlere de önemli bir hatırlatma yapan Erdursun, isteğe bağlı Bağ-Kur ile primlerin tamamlanabileceğini ancak 1260 günden fazla prim ödenmesi halinde Bağ-Kur şartlarına geçiş yapılacağını belirtti.