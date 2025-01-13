Bu Ehliyet Sınıfına Başvuracaklar Dikkat! 30 Bin Liraya Yükseldi
Yeni yılın başlamasıyla birlikte birçok alanda olduğu gibi sürücü belgesi almak isteyenleri de zamlar karşıladı. Ehliyet kursu, direksiyon sınavı ve harç ücretlerine yapılan artışlar, 2025 yılında ehliyet almayı planlayan vatandaşları doğrudan etkiledi. Peki, B sınıfı ehliyet almak artık ne kadar maliyetli?
Kaynak: Haber Merkezi
Sürücü belgesi almak isteyenler, bu yıl zamlanan sürücü kursu ücretleri, direksiyon sınavı masrafları ve harç ödemeleriyle karşı karşıya kaldı. Yeniden değerlendirme oranının açıklanmasıyla birlikte ehliyet harçları her sınıf için artarken, B sınıfı ehliyet almak isteyenlerin ödeyeceği toplam tutar 30 bin TL’ye ulaştı.
REKOR ARTIŞ OLDU
2025 yılı itibarıyla sürücü kurslarının ücreti 20 bin TL olarak belirlenirken, direksiyon sınavı için 1.350 TL talep ediliyor. İlk sınavda başarısız olan adayların ise ikinci sınav için 4 bin TL daha ödemesi gerekiyor. Bunun yanı sıra, harç, değerli kağıt ve vakıf payı ücretleri toplamda 7 bin 438 TL olarak açıklandı.
İLK SINAVDA BAŞARILI OLMAK DAHA AVANTAJLI
B sınıfı ehliyet almak isteyen bir sürücü adayı, tüm bu masrafları hesaba katarak 30 bin TL’lik bir bütçe ayırmak zorunda. Ancak sınavda başarısız olunması durumunda ek maliyetler devreye girerek toplam harcama daha da artabiliyor.
2025 yılında ehliyet almak için başvuru yapmayı düşünenler, masrafları göz önünde bulundurarak planlama yapmalı. Artan maliyetler, ehliyet sahibi olmanın ekonomik yükünü bir kez daha gözler önüne seriyor.