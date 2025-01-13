Bu Ehliyet Sınıfına Başvuracaklar Dikkat! 30 Bin Liraya Yükseldi

REKOR ARTIŞ OLDU

2025 yılı itibarıyla sürücü kurslarının ücreti 20 bin TL olarak belirlenirken, direksiyon sınavı için 1.350 TL talep ediliyor. İlk sınavda başarısız olan adayların ise ikinci sınav için 4 bin TL daha ödemesi gerekiyor. Bunun yanı sıra, harç, değerli kağıt ve vakıf payı ücretleri toplamda 7 bin 438 TL olarak açıklandı.