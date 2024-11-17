Bu Cihazları Sakın Fişten Çekmeyin: Bir Anda Binlerce Liralık Masraf Çıkabilir
Elektronik cihazlar, kullanımı dikkat gerektiren eşyalar arasında yer alıyor. Bazı cihazlar ise fişinin çekilmesi durumunda masraf çıkaracak derecede hassas olabiliyor. İşte asla fişi çekilmemesi gereken cihazlar...
Kaynak: Haber Merkezi
Kullanılmıyor gibi görünse de, birçok elektronik cihaz ani güç kaybından ciddi şekilde etkilenebilir. Bazı cihazlar, bu tür kesintilere karşı oldukça hassastır ve hasar görme riski taşır. Aynı zamanda bu durum, enerji tüketimini artırarak fatura maliyetlerini de yükseltebilir.
BEKLEME MODU ELEKTRİK TASARRUFU SAĞLAMIYOR
Bekleme modu birçok cihaz açısından tasarruflu bir çözüm gibi görünse de enerji tasarrufu açısından en verimli yöntem değildir. Çoğu cihaz, kapalıyken dahi enerji tüketmeye devam eder. Özellikle televizyonlar, radyolar, LCD monitörler ve kablosuz telefonlar gibi cihazlarda bu durum sıkça görülür. Cihaz üzerindeki kırmızı LED ışığı, cihaz kapalı olsa bile enerjinin aktığını gösterir. Bu duruma "hayalet yük" adı verilir ve bu, hem çevresel hem de ekonomik açıdan kayıplara neden olur.
TASARRUF İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN CİHAZLAR
Elektrikten ve bütçeden tasarruf etmek istiyorsanız, kullanılmayan cihazların fişini tamamen çekmek en etkili çözümlerden biridir. Ancak, her cihazın bu duruma uygun olmadığını unutmamak gerekir. Bazı cihazlar, kesintisiz enerjiye ihtiyaç duyar ya da kapatıldıklarında ayarlarını kaybedebilir. Bu tür cihazlar, sistemlerinin istikrarlı çalışması için sürekli enerjiye bağımlıdır.
BU 3 CİHAZIN FİŞİNİ ASLA ÇEKMEYİN
1. YAZICILAR
Mürekkep püskürtmeli yazıcılar, doğrudan fişi çekildiğinde çeşitli sorunlar yaşayabilir. Yazıcıyı kapatma düğmesini kullanmadan fişini çekmek, yazıcı kafasının yanlış pozisyonda kalmasına yol açar. Bu durum, cihazın bir sonraki açılışta kendini sıfırlamasıyla sonuçlanır ve uzun süre kullanılmamış gibi bir temizlik işlemi başlatır. Temizlik işlemi ise gereksiz mürekkep tüketimine neden olarak maliyetleri artırır.
2. Wi-Fi YÖNLENDİRİCİLERİ
Wi-Fi yönlendiriciler, sürekli internet bağlantısı sağlaması gerektiği için enerji akışının kesilmesine karşı hassastır. Geceleri kapatmak enerji tasarrufu sağlayabilir, ancak sabit telefon, akıllı ev sistemleri veya telesekreter gibi bağlı cihazlarınız varsa yönlendiricinin fişini çekmek doğru olmaz. Yönlendiricinin kapatılması bu cihazların çalışmasını engelleyebilir ve yeniden açıldığında bağlantı sorunlarına neden olabilir. Ayrıca, özellikle acil durumlar için sabit telefona bağlı bireylerin bulunduğu evlerde yönlendiricinin açık kalması önemlidir.
3. OLED TELEVİZYONLAR
OLED ekran teknolojisine sahip televizyonlar, fişlerinin aniden çekilmesine karşı oldukça hassastır. Bu tür cihazlar, piksellerini korumak ve otomatik güncellemeleri tamamlamak için arka planda enerjiye ihtiyaç duyar. Fişin aniden çekilmesi, bu süreçlerin yarıda kalmasına ve ekranın kalıcı hasar görmesine neden olabilir. Bu yüzden, OLED televizyonunuzu kapatmadan önce cihazın güç düğmesini kullanmalı veya üreticinin tavsiyelerini dikkate almalısınız.