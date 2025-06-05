Bu Bölgelerde Yatırım Yapanlar Yaşadı! Değeri 10 Katına Çıkacak, Altını Sollayacak
Konut piyasasında yaşanan yüksek fiyat artışları ve ekonomik daralma, yatırımcıları daha erişilebilir ve uzun vadeli getiri potansiyeli sunan alanlara yönlendirdi. Bu çerçevede arsa ve arazi yatırımları yeniden gündeme geldi. Özellikle ulaşım ve altyapı projelerinin yaklaştığı bölgeler, yatırımcılar için cazip fırsatlar sunmaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde düşük maliyetli ancak yüksek değer kazanma ihtimali taşıyan arsalar, konut yatırımlarına kıyasla daha fazla tercih edilmeye başladı. Uygun fiyatlarla yatırım yapabilme imkânı ve gelecekteki imar potansiyeli, arsa yatırımlarını öne çıkarıyor. Uzmanlara göre, bu eğilim özellikle altyapı yatırımlarının yoğunlaştığı bölgelerde daha belirgin hâle geliyor.
MARMARA BÖLGESİ’NDEKİ STRATEJİK LOKASYONLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Yayımlanan sektörel analizlerde, Marmara Bölgesi içinde yer alan bazı illerdeki tarla ve arazilerin ciddi bir değer artışı yaşayacağı öngörülüyor. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Bilecik gibi iller, yatırımcıların radarında ön sıralarda yer alıyor. Bu şehirlerdeki nüfus yoğunluğu, sanayi ve ulaşım projeleri gibi faktörler, bölgelere olan ilgiyi artırıyor.
“ALTININ YERİNİ ALABİLİR” UYARISI
Gayrimenkul uzmanları, doğru bölgelerde yapılan arsa yatırımlarının uzun vadede geleneksel yatırım araçlarının önüne geçebileceğini belirtiyor. Ancak bu süreçte yatırımcıların yalnızca fiyat odaklı değil, aynı zamanda imar durumu, ulaşım bağlantıları, zemin özellikleri gibi detayları da incelemesi gerektiği vurgulanıyor. Bilinçli yapılan yatırımların, beklenenden yüksek kazanç sağlayabileceği ifade ediliyor.
ARSADA ZAMANLAMA ÖNEMLİ: STOKLAR HIZLA TÜKENİYOR
Uzmanlar, arsa yatırımı planlayanlara beklemeden harekete geçmeleri yönünde çağrı yapıyor. Sınırlı sayıdaki parsellerin hızla tükendiği belirtilirken, uygun ödeme planları, peşin alımlarda indirim ve taksitli satış gibi seçeneklerin de hâlâ sunulduğu hatırlatılıyor. "Bugünün fiyatları, yarının büyük kazançlarına dönüşebilir" uyarısı öne çıkıyor.