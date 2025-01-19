Bu Bölgede Evi Arsası Olanlar Havalara Uçacak! Emeklilerin Yeni Gözdesi, Hem Çok Ucuz Hem de Çok Temiz
Kaz Dağları'nın eteklerinde yer alan Kızılkeçili Köyü, son yıllarda emeklilerin yeni gözdesi haline geldi. Temiz havası, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla öne çıkan bu köy, hem düşük yaşam maliyetleri hem de huzurlu atmosferi ile dikkat çekiyor.
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Çanakkale'nin sakin köylerinden biri olan Kızılkeçili, özellikle doğa severler ve huzurlu bir yaşam arayan emekliler için ideal bir adres.
YAŞAM MALİYETİ ÇOK DÜŞÜK
Zeytin ağaçlarıyla çevrili köy, Kaz Dağları’nın temiz havası ve zengin doğasıyla öne çıkarken, bölgede emekliler için yaşam maliyetlerinin de oldukça düşük olması büyük bir avantaj sunuyor.
GELENEKSEL TÜRK KÖY MİMARİSİ ETKİSİ
Osmanlı dönemine dayanan köy, geleneksel Türk köy mimarisine sahip evleri ve organik tarımla geçimini sağlayan halkıyla da dikkat çekiyor. Zeytincilik başta olmak üzere tarım faaliyetlerinin yoğun olduğu köyde, üretilen organik ürünler yerel pazarlarda satılmakta.
Kızılkeçili, sadece doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla değil, aynı zamanda sunduğu uygun yaşam şartlarıyla da emeklilerin tercih ettiği bir yer haline gelmiş durumda.