Bu Bankalarda Hesabı Olanlar Havalara Uçacak: Acil Durum Planı Duyuruldu! Sıfır Faizli Kredide Tek Şart…
Bankalar, yeni müşterileri çekmek ve ihtiyaç sahiplerine kolaylık sağlamak amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını genişletiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılında birçok banka, acil nakit ihtiyacını karşılamak isteyen kişiler için cazip fırsatlar sunarak 55 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı tanıyor. İş Bankası, Garanti Bankası, QNB Finansbank ve Enpara gibi birçok finans kuruluşu, sıfır faizli kredi kampanyasında öne çıkan bankalardan oldu.
FAİZSİZ KREDİDE GÜNCEL KAMPANYALAR LİSTELENDİ
İş Bankası: Yeni müşterilere toplamda 55 bin TL’ye kadar faizsiz kredi avantajı sunuyor. Bu tutar, 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL ek hesap olarak tanımlanıyor.
Garanti Bankası: 6 ay vadeli 25.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans sunarak toplamda 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlıyor.
QNB Finansbank: Yeni müşterilere 6 ay vadeli 20.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans ile toplamda 45 bin TL’lik faizsiz kredi imkânı tanıyor.
Enpara: Masrafsız ve faizsiz olarak 6 ay vadeye kadar 35 bin TL ihtiyaç kredisi sunuyor.
Bunların yanı sıra TEB, Denizbank ve diğer bankalar da benzer kampanyalarla yeni müşterilere avantajlı seçenekler sunmaya devam ediyor.
BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU
Faizsiz kredi kampanyaları, nakit ihtiyacı olanlar için cazip fırsatlar sunsa da bazı önemli hususlara dikkat edilmesi gerekiyor:
Kredi Limitleri: Bankalar, kampanyalarda belirtilen kredi limitlerini üst sınır olarak belirliyor. Ancak başvuru sahiplerinin kredi notlarına bağlı olarak onaylanan tutarlar değişiklik gösterebilir.
Kampanya Şartları: Faizsiz taksitli nakit avans gibi seçenekler, genellikle kredi kartına tanımlanıyor ve kredi kartı başvurusu onaylandıktan sonra aktif hale geliyor. Bu nedenle başvuru yapmadan önce kampanya şartlarının detaylı şekilde incelenmesi büyük önem taşıyor.
Vade ve Geri Ödeme Koşulları: Faizsiz kredilerin vade süreleri genellikle sınırlı olduğundan, geri ödeme planlarının dikkatlice değerlendirilmesi gerekiyor.