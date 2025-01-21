Bu Bankalarda Hesabı Olanlar Havalara Uçacak: Acil Durum Planı Duyuruldu! Sıfır Faizli Kredide Tek Şart…

FAİZSİZ KREDİDE GÜNCEL KAMPANYALAR LİSTELENDİ

İş Bankası: Yeni müşterilere toplamda 55 bin TL’ye kadar faizsiz kredi avantajı sunuyor. Bu tutar, 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL ek hesap olarak tanımlanıyor.

Garanti Bankası: 6 ay vadeli 25.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans sunarak toplamda 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlıyor.

QNB Finansbank: Yeni müşterilere 6 ay vadeli 20.000 TL ihtiyaç kredisi ve 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans ile toplamda 45 bin TL’lik faizsiz kredi imkânı tanıyor.

Enpara: Masrafsız ve faizsiz olarak 6 ay vadeye kadar 35 bin TL ihtiyaç kredisi sunuyor.

Bunların yanı sıra TEB, Denizbank ve diğer bankalar da benzer kampanyalarla yeni müşterilere avantajlı seçenekler sunmaya devam ediyor.