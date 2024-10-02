Bu Bankada Hesabı Olanlar Dikkat: Herkese 2 bin 250 Lira İade Edilecek
Bankalar müşterilerine özel kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Bu bankada hesabı olan herkese 2 bin 250 Lira para iadesi yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası ve Yapı Kredi, market alışverişlerine yönelik yeni bir kampanya başlattı. 30 Eylül'e kadar geçerli olacak bu kampanya sayesinde, belirli harcama tutarları ile toplam 2 bin 250 TL'ye kadar nakit iade imkanı sunuluyor. Farklı kredi kartları ile yapılan alışverişlerde ise çeşitli oranlarda puan birikimi sağlanacak. Bu dört bankanın düzenlediği kampanya, müşterilerin enflasyon karşısında ekonomik yüklerini hafifletmeyi hedefliyor.
KAMPANYANIN DETAYLARI BELLİ OLDU
Kampanya kapsamında, 30 Eylül'e kadar Paraf ticari kredi kartları ile yurt içinde gıda ve market sektörlerinde yapılacak 5 bin TL ve üzeri alışverişlerde 250 TL ParafPara, toplamda ise 1.000 TL ParafPara hediye edilecek.
Ayrıca, Bankkart ile anlaşmalı market, bakkal, kasap, manav ve şarküteri iş yerlerinde gerçekleştirilecek 1.000 TL ve üzeri her alışverişte 50 TL, toplamda ise 500 TL Bankkart Lira kazandırılacak.
Troy logolu liracard sahipleri için de özel bir kampanya mevcut. 30 Eylül’e kadar gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde yapılacak 1.500 TL ve üzerindeki harcamalardan sonra, her 1.500 TL’lik işlem için 75 TL hediye edilecek. Ayrıca, World Pay ile yapılan ödemelerde ek 25 TL puan da hesaplara yatırılacak.
İşCep'ten katılıma 30 Eylül’e kadar bir kerede gerçekleştirilecek 1.500 lira ve üzeri ilk harcamaya 150 lira veya 2 bin 500 lira ve üzeri ilk harcamaya 250 lira MaxiPuan verilecek.
Bu kampanyalara katılan müşteriler, belirtilen şartları sağlamaları durumunda toplamda 2.500 TL'ye kadar para iadesi alabilecekler. Bu fırsat, alışverişlerde tasarruf etmek isteyenler için önemli bir avantaj sunuyor.