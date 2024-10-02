Bu Bankada Hesabı Olanlar Dikkat: Herkese 2 bin 250 Lira İade Edilecek

İşCep'ten katılıma 30 Eylül’e kadar bir kerede gerçekleştirilecek 1.500 lira ve üzeri ilk harcamaya 150 lira veya 2 bin 500 lira ve üzeri ilk harcamaya 250 lira MaxiPuan verilecek.

Bu kampanyalara katılan müşteriler, belirtilen şartları sağlamaları durumunda toplamda 2.500 TL'ye kadar para iadesi alabilecekler. Bu fırsat, alışverişlerde tasarruf etmek isteyenler için önemli bir avantaj sunuyor.