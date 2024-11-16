Bu ATM'lerden Sakın Para Çekmeyin: Bankalar Acil Koduyla Uyardı

SAHTE ATM KURULUYOR

ATM'lerin tuş takımlarına veya çevresine yerleştirilen minik kameralarla şifrenizi çalmaya çalışabilirler. Bu kameralar o kadar küçük olabilir ki, fark edilmesi neredeyse imkansızdır. Ayrıca dolandırıcılar, gerçek ATM'lere çok benzeyen sahte ATM'ler kurarak kullanıcıları kandırıyorlar. Bu tür ATM'lerde yapılan işlemler doğrudan dolandırıcıların hesaplarına yönlendirilir.