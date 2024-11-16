Bu ATM'lerden Sakın Para Çekmeyin: Bankalar Acil Koduyla Uyardı
Herkesin kullandığı ve hayatımızı kolaylaştıran bankacılık işlemi olan ATM'ler ile ilgili bankalar, 81 ildeki milyonlarca vatandaşı acil koduyla uyardı. Bu ATM'lerden sakın para çekmeyin!
Kaynak: Haber Merkezi
Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen ATM'ler, ne yazık ki dolandırıcıların da hedefleri arasında yer alıyor. Bankacılık işlemlerini kolaylaştıran bu cihazlar, kötü niyetli kişilerin elinde büyük bir tehdit oluşturuyor. Bankalar milyonlarca vatandaşı acil koduyla uyararak böyle ATM'lerden asla para çekilmemesi gerektiğini belirtti.
KART YUVASINA MUTLAKA BAKIN
Dolandırıcılar, ATM'lerin kart giriş yuvalarına küçük cihazlar yerleştirerek kart bilgilerinizi kopyalıyor. Bu cihazlar genellikle kart yuvasının normal görünümünü bozmayacak kadar küçüktür. Bu nedenle, ATM'ye kartınızı yerleştirmeden önce kart yuvasını dikkatlice kontrol etmelisiniz.
SAHTE ATM KURULUYOR
ATM'lerin tuş takımlarına veya çevresine yerleştirilen minik kameralarla şifrenizi çalmaya çalışabilirler. Bu kameralar o kadar küçük olabilir ki, fark edilmesi neredeyse imkansızdır. Ayrıca dolandırıcılar, gerçek ATM'lere çok benzeyen sahte ATM'ler kurarak kullanıcıları kandırıyorlar. Bu tür ATM'lerde yapılan işlemler doğrudan dolandırıcıların hesaplarına yönlendirilir.
BU ATM'LERDEN SAKIN PARA ÇEKMEYİN
Uzmanlar, güvenlik kamerası olmayan, ıssız yerlerde veya kötü aydınlatılmış alanlarda bulunan ATM'lerden uzak durulması gerektiğini belirtti. ATM'ye yaklaşırken çevrenizi dikkatlice gözlemleyin. Şüpheli kişiler veya durumlar varsa işleminizi erteleyin.
TUŞLARDA YAPIŞKAN MADDE FARK EDERSENİZ İŞLEM YAPMAYIN
Ayrıca mutlaka kartınızı yerleştirmeden önce kart yuvasında herhangi bir yabancı cisim olup olmadığını kontrol edin ve tuş takımında herhangi bir farklılık veya yapışkan madde fark ederseniz işlem yapmayın.