Bu 3 Hisseye Yatırım Yapanlar Yandı: Yasak Geldi
Borsada bu hisselere yatırım yapanları üzen bir açıklama geldi. KAP resmen açıkladı 3 hisseye birden yasak geldi. İşte bütün ayrıntılar...
Borsa İstanbul, üç şirketin hisse senetlerine yönelik yeni tedbirler uygulamaya başladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bu karar Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alındı.
Açıklamada yer alan bilgilere göre, kredili işlem yasağı getirilen şirketler şunlardır:
- Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret (GUNDG.E)
- İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama (INTEM.E)
- Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri (PAPIL.E)
Bu tedbir kararı, 3 Eylül 2024 ile 2 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.
PAPIL hisseleri gün boyunca yüzde 9,96 düşüşle taban seviyede kapanırken, GUNDG ve INTEM hisseleri yüzde 10'a yaklaşan yükselişlerle tavan seviyede günü tamamladı. Bu gelişmeler, yatırımcılar arasında dikkat çekici hareketlere neden oldu.
BORSA NEDİR?
Borsa, alıcılar ile satıcıların aracılar sayesinde bir araya geldiği düzenli bir piyasa olarak tanımlanabilir. İlk olarak İMKB olarak bilinen ve 26 Aralık 1985'te resmi açılışı yapılan borsa, 3 Nisan 2013 tarihinde Borsa İstanbul adı altında faaliyetlerine devam etmektedir. Borsa işlemleri, hisse senedi, tahvil, bono gibi yatırım araçlarının belirli kurallar çerçevesinde alınıp satılmasını kapsar. Bu işlemler sırasında alıcı ve satıcının doğrudan yüz yüze gelmesine gerek yoktur; taraflar, emirlerini aracılara ileterek alım-satım işlemlerini gerçekleştirir. Tüm işlemler elektronik ortamda, arz ve talebe göre yürütülür ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
HİSSE SENEDİ NEDİR?
Sermaye şirketlerinin ortaklık haklarını ve paylarını belgeleyen değerli evraklara hisse senedi denir. Borsa piyasasında en likit yatırım araçları arasında yer alan hisse senetleri, Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) izin alınarak çıkarılır. Ancak her sermaye şirketi hisse senedi ihraç edemez; hisse senedi çıkarabilen şirketler anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve özel kanunlarla kurulmuş kurumlardır.