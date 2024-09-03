Bu 3 Hisseye Yatırım Yapanlar Yandı: Yasak Geldi

BORSA NEDİR?

Borsa, alıcılar ile satıcıların aracılar sayesinde bir araya geldiği düzenli bir piyasa olarak tanımlanabilir. İlk olarak İMKB olarak bilinen ve 26 Aralık 1985'te resmi açılışı yapılan borsa, 3 Nisan 2013 tarihinde Borsa İstanbul adı altında faaliyetlerine devam etmektedir. Borsa işlemleri, hisse senedi, tahvil, bono gibi yatırım araçlarının belirli kurallar çerçevesinde alınıp satılmasını kapsar. Bu işlemler sırasında alıcı ve satıcının doğrudan yüz yüze gelmesine gerek yoktur; taraflar, emirlerini aracılara ileterek alım-satım işlemlerini gerçekleştirir. Tüm işlemler elektronik ortamda, arz ve talebe göre yürütülür ve piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir.