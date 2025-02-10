BP Rekor Üstüne Rekor Kırdı! Zirveye Çıktı
BP hisseleri, yatırımcı Elliott Management’ın şirkette hisse biriktirmeye başladığının ortaya çıkmasının ardından yüzde 7 oranında yükseldi ve ağustos ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu artış, BP'nin rakipleri Shell ve ExxonMobil’e kıyasla daha düşük performans sergilemesiyle yatırımcı baskısının arttığı bir dönemde gerçekleşti.
Kaynak: Haber Merkezi
Geçen yıl BP hisseleri, yüzde 16 değer kaybederken, Shell yaklaşık yüzde 4 düşüş yaşarken, ExxonMobil ise yüzde 8 oranında yükselmişti.
YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE Mİ?
RBC Capital Markets analisti Biraj Borkhataria, BP’nin rakiplerine kıyasla daha düşük performans gösterdiğini belirterek, “Bir aktivistin, en azından yönetim kurulu başkanının değiştirilmesini talep etmesini bekleriz” dedi.
BP CEO'su Murray Auchincloss, şirketin yatırımcı güvenini yeniden kazanmak için çabalarını sürdürüyor. Eski CEO Bernard Looney'nin Eylül 2023’teki istifasının ardından, şirketin stratejisi yeniden şekillendirilmeye çalışılıyor. Looney, çalışanlarla olan ilişkilerini açıklamaması nedeniyle görevden alınmıştı.
STRATEJİK DÖNÜŞÜM PLANLARI
ABD merkezli aktivist yatırımcı Elliott Management, BP’yi dönüşüm odaklı önlemler alarak hissedar değerini artırmaya teşvik ediyor. Bloomberg’in haberine göre, Elliott'un BP'deki hissesi "önemli" olarak nitelendirildi. Ancak, hissenin büyüklüğüne dair bir bilgi verilmedi. BP ve Elliott, konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.
Analist Borkhataria, BP’nin petrol ve gaz segmentiyle ilgili stratejik değişikliklerin, geçiş büyüme alanlarından ayrılma yönünde baskılara neden olabileceğini belirterek, bu adımın sermaye harcamalarını azaltmaya yardımcı olabileceğini ifade etti.