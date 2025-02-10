BP Rekor Üstüne Rekor Kırdı! Zirveye Çıktı

STRATEJİK DÖNÜŞÜM PLANLARI

ABD merkezli aktivist yatırımcı Elliott Management, BP’yi dönüşüm odaklı önlemler alarak hissedar değerini artırmaya teşvik ediyor. Bloomberg’in haberine göre, Elliott'un BP'deki hissesi "önemli" olarak nitelendirildi. Ancak, hissenin büyüklüğüne dair bir bilgi verilmedi. BP ve Elliott, konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

Analist Borkhataria, BP’nin petrol ve gaz segmentiyle ilgili stratejik değişikliklerin, geçiş büyüme alanlarından ayrılma yönünde baskılara neden olabileceğini belirterek, bu adımın sermaye harcamalarını azaltmaya yardımcı olabileceğini ifade etti.