Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu! Tarihte Bir İlk… Konut Satışında ‘Çeyrek Ev’ Dönemi

Kredi ucuzlasa ev pahalı… Konut fiyatları ev almak isteyenleri kara kara düşündürürken Yatırım Danışmanı Mert Başaran ‘tarihte ilk kez oluyor’ diyerek şaşırtan tabloyu açıkladı. ‘Ben kendi çevreme yaptırıyordum, artık büyük şirketler de yapıyor’ diyen Başaran, çeyrek ev döneminin başladığını dile getirdi. ‘Hatta yarın bir gün 10'da 1 ev almaya gideceksiniz’ diye ekledi.

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Böylesi Ne Görüldü Ne Duyuldu! Tarihte Bir İlk… Konut Satışında ‘Çeyrek Ev’ Dönemi - Resim: 1

Konut fiyatları 7 yılda yüzde 1,158 oranında arttı. Yani 12,5 kata işaret eden bu rakam yatırım o dönem yatırım yapanı kâra geçirse de yeni ev almak isteyenleri oldukça zora sokmuş durumda. 2017 yılının Eylül ayında 2 bin 363 TL olan metrekare fiyatları 2024 yılının Ağustos ayı itibarıyla 29 bin 732 TL’ye ulaştı. 2017 yılının Ağustos ayında 100 metrekareli bir konut almak için ödenecek 236.328 TL’lik ortalama bir tutarın 2024 yılının Ağustos ayındaki kira ve kiranın faiz getirisi dahil değerinin 3 milyon 350 bin 650 TL olduğunu ortaya konuldu. TÜİK verilerine göre ise, ev sahipliği oranı 2010 yılında yüzde 60 seviyesinden 2023 yılında yüzde 56,2 seviyesine geriledi.

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