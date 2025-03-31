Böylesi Ne Duyuldu Ne Görüldü: 21 Yaşında Emekli Oldu! Emekliliğe Gün Sayanlar İsyan Etti
İngiltere’nin Championship ekiplerinden Derby Country U21’de forma giyen ünlü oyuncu Morten Spencer, 21 yaşında emekli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere Championship ekiplerinden Derby County U21 takımında forma giyen Morten Spencer, 21 yaşında futbolu bırakmak zorunda kaldığını duyurdu. Genç futbolcu, sağlık sorunları nedeniyle yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı.
“KALP SORUNUM NEDENİYLE…”
Norveçli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu. Spencer, yaptığı açıklamada, “Bunu söylemek beni üzüyor. Kalp sorunum nedeniyle profesyonel futbolu bırakmak zorundayım. Bildiğim tek şey topa vurmaktı ve bu oyundan çok şey öğrendim. Başardıklarım için minnettar ve gururluyum” dedi.
SUNDERLAND'DAN NORVEÇ MİLLİ TAKIMI’NA
Morten Spencer, futbol kariyerine Sunderland altyapısında başladı. Daha sonra Leeds United ve Derby County U21 takımlarında forma giydi.
Savunma oyuncusu, altyapı seviyesinde İngiltere U15 Milli Takımı’nda iki kez forma giydikten sonra Norveç’i tercih etti.
Futbol kariyerine erken veda eden genç yetenek, ilerleyen süreçte futbol dünyasının içinde kalacağını belirtti.