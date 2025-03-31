Böylesi Ne Duyuldu Ne Görüldü: 21 Yaşında Emekli Oldu! Emekliliğe Gün Sayanlar İsyan Etti

“KALP SORUNUM NEDENİYLE…”

Norveçli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu. Spencer, yaptığı açıklamada, “Bunu söylemek beni üzüyor. Kalp sorunum nedeniyle profesyonel futbolu bırakmak zorundayım. Bildiğim tek şey topa vurmaktı ve bu oyundan çok şey öğrendim. Başardıklarım için minnettar ve gururluyum” dedi.