Böylesi Daha Önce Görülmedi! 5 Kilo Altınla Üretildi, Değeri Dudak Uçuklattı

Donanım dünyası sınırları zorlamaya devam ediyor. Son olarak tanıtılan özel bir ekran kartı, yalnızca teknolojik donanımıyla değil, sahip olduğu lüks detaylarla da adından söz ettiriyor. Çünkü bu ekran kartında tam 5 kilogram saf altın kullanıldı. Değeri milyonları aşan bu ekran kartı, kutusundan çıkarılmaya bile cesaret edilemeyecek kadar kıymetli.



