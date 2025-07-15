Böylesi Daha Önce Görülmedi! 5 Kilo Altınla Üretildi, Değeri Dudak Uçuklattı
Sadece performansıyla değil, lüksüyle de teknoloji tutkunlarını büyüledi! Tam 5 kilogram saf altınla tasarlanan bu ekran kartı, fiyatıyla adeta servet değerinde. Öyle ki, kutusundan çıkarılmaya bile cesaret edilemiyor, cam fanuslarda sergileniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Donanım dünyası sınırları zorlamaya devam ediyor. Son olarak tanıtılan özel bir ekran kartı, yalnızca teknolojik donanımıyla değil, sahip olduğu lüks detaylarla da adından söz ettiriyor. Çünkü bu ekran kartında tam 5 kilogram saf altın kullanıldı. Değeri milyonları aşan bu ekran kartı, kutusundan çıkarılmaya bile cesaret edilemeyecek kadar kıymetli.
KOLEKSİYONERLERİN RADARINDA
Yakın zamanda düzenlenen bir etkinlikte sergilenen bu ekran kartı, teknoloji dünyasında olduğu kadar koleksiyonerler arasında da büyük yankı uyandırdı. Donanım gücünün ötesine geçen bu tasarım, estetik ve lüksün birleşimiyle dikkatleri üzerine topladı. Ekran kartının üzerinde gerçek altın kullanılması, ürünü tam anlamıyla bir "vitrinlik eser" haline getirdi.
SADECE MALZEMESİ 21 MİLYON TL'Yİ BULUYOR
Kartta kullanılan 5 kilogram altının güncel değeri yaklaşık 21 milyon TL'yi buluyor. Bunun üzerine bir de içerisinde yer alan GeForce RTX 5090 gibi üst düzey donanım bileşenlerinin maliyeti eklendiğinde, toplam fiyatın katlanarak arttığı belirtiliyor.
CAM FANUSLARDA SERGİLENECEK KADAR KIYMETLİ
Bu eşsiz ürünün sıradan bir kullanıcıya hitap etmediği açık. Kutusundan çıkarıldığında bile güvenlik önlemleri altında, cam fanuslar içerisinde sergilenmesi önerilen kart, donanım dünyasının ne denli uç noktalara ulaşabildiğinin somut bir örneği olarak öne çıkıyor.