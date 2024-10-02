BOTAŞ Son Dakika Açıkladı: Ekim Ayı Doğal Gaz Tarifesi Belli Oldu

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), ekim ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı doğal gazın satış tarifelerinde herhangi bir fiyat değişikliği yapmadığını açıkladı. Aynı şekilde elektrik üretimi için kullanılan gazın da tarifesi sabit kaldı.

EKİM AYINDA FİYATLAR DEĞİŞMEDİ

BOTAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlanan ekim ayı tarifesi tablosuna göre, mesken ve sanayi aboneleri için doğal gaz fiyatları geçen ay ile aynı seviyede kaldı. Bu karar doğrultusunda, elektrik üretim amaçlı gaz tarifesi de sabit tutuldu.

Kaynak: Haber Merkezi