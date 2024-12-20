BOTAŞ 262 Yeni Personel Alımı Yapacak! İşte Şartları...

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları birimlerinde çalışmak üzere ön lisans mezunu 30 engelli personel istihdam edilecek.

Bunun yanı sıra, üniversitelerin inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik-elektronik, kontrol ve otomasyon, elektronik haberleşme gibi mühendislik bölümlerinden mezun olan 232 kişi farklı pozisyonlarda görevlendirilecek.

Alım tarihleri netleşti...

Kaynak: AA