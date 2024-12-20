BOTAŞ 262 Yeni Personel Alımı Yapacak! İşte Şartları...

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere 262 personel alımı yapacağını duyurdu. Alımların 30'u engelli kontenjanı kapsamında gerçekleştirilecek. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
BOTAŞ 262 Yeni Personel Alımı Yapacak! İşte Şartları... - Resim: 1

BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, adalet, muhasebe ve vergi uygulamaları birimlerinde çalışmak üzere ön lisans mezunu 30 engelli personel istihdam edilecek.

Bunun yanı sıra, üniversitelerin inşaat, makine, bilgisayar, yazılım, bilişim sistemleri, elektrik-elektronik, kontrol ve otomasyon, elektronik haberleşme gibi mühendislik bölümlerinden mezun olan 232 kişi farklı pozisyonlarda görevlendirilecek.

Alım tarihleri netleşti...

Kaynak: AA

Haberin devamını okumak için tıklayın
Dev Havayolu Şirketi 23 Uçağını Apar Topar Satıyor: Mahkemeden Onay Çıktı Dev Havayolu Şirketi 23 Uçağını Apar Topar Satıyor: Mahkemeden Onay Çıktı
Kapanan Şirketlerin Sayısı Belli Oldu: En Çok O Sektör Etkilendi Kapanan Şirketlerin Sayısı Belli Oldu: En Çok O Sektör Etkilendi
Evlenecek Çiftler Yandı: 1 Ocak İtibarıyla Yüzde 870 Zam Geliyor Evlenecek Çiftler Yandı: 1 Ocak İtibarıyla Yüzde 870 Zam Geliyor
Dünyanın Bir Numaralı Sigorta Devi Resmen El Değiştirdi: Yeni Sahiplerini Duyan Şoke Oldu Dünyanın Bir Numaralı Sigorta Devi Resmen El Değiştirdi: Yeni Sahiplerini Duyan Şoke Oldu
TÜVTÜRK'te Bu Araçlar Artık Muayeneden Geçemeyecek: 2025'ten İtibaren Geçerli Olacak TÜVTÜRK'te Bu Araçlar Artık Muayeneden Geçemeyecek: 2025'ten İtibaren Geçerli Olacak
Duyanlar Havalara Uçacak! Tam 20 Bin Lira Destek Parası Verilecek Duyanlar Havalara Uçacak! Tam 20 Bin Lira Destek Parası Verilecek
Kart ve Kredi Borcu Olan Milyonlar Dikkat! Banka Düğmeye Bastı: 5 Farklı Şirkete Satıldı Kart ve Kredi Borcu Olan Milyonlar Dikkat! Banka Düğmeye Bastı: 5 Farklı Şirkete Satıldı
İnan Kıraç'tan Karsan Otomotiv Hamlesi! Koç Holding'den Sonra Harekete Geçti İnan Kıraç'tan Karsan Otomotiv Hamlesi! Koç Holding'den Sonra Harekete Geçti
İkinci El Otomobilde Jet Hızıyla Satılan Modeller Belli Oldu: İlana Koymadan Elden Çıkıyor İkinci El Otomobilde Jet Hızıyla Satılan Modeller Belli Oldu: İlana Koymadan Elden Çıkıyor
ING Bank'tan Emeklilere Büyük Promosyon: Yeni Yıl Öncesi Rekor Para Verecek ING Bank'tan Emeklilere Büyük Promosyon: Yeni Yıl Öncesi Rekor Para Verecek
Tadına Doyulmuyordu: Üretimi 4 Yılda İkiye Katlandı! 50 Bin Ton Üretilecek Tadına Doyulmuyordu: Üretimi 4 Yılda İkiye Katlandı! 50 Bin Ton Üretilecek
Otobüsler Artık O Şehirlerde Durmayacak: Şehirlerarası Yolculukta Flaş Karar Otobüsler Artık O Şehirlerde Durmayacak: Şehirlerarası Yolculukta Flaş Karar