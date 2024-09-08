Borusan, Koç’u Solladı: Yarış Çok Fena Kızıştı
Borusan Holding, Koç Holding’i geride bıraktı. Borsa İstanbul’da geçtiğimiz haftanın en çok değer kazdıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu. Buna göre Borusan, Koç’un devini solladı.
Borusan Holding, Koç Holding’in devine fark attı. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 2-6 Eylül haftasında yüzde 0,63 oranında değer kaybederek 9.771,16 puan seviyesinde haftayı kapattı. Bu süreçte endeks, 9.768,60 ile en düşük, 10.159,21 ile en yüksek seviyelerini gördü.
Diğer endekslerde de farklı oranlarda değişimler yaşandı:
- Mali Endeks yüzde 1,16 artışla 11.098,73 puana yükseldi.
- Hizmetler Endeksi yüzde 0,41 düşüşle 9.607,60 puana geriledi.
- Sanayi Endeksi yüzde 0,95 azalışla 13.182,19 puan seviyesinde kapandı.
- Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,70 oranında değer kaybederek 12.957,42 puana düştü.
Haftanın en çok kazandıran hisseleri arasında yüzde 20,08 artışla Borusan Boru Sanayi ilk sırada yer aldı. Onu, yüzde 14,03 ile Katılımevim ve yüzde 13,32 ile VakıfBank takip etti. En çok değer kaybeden hisseler ise yüzde 9,06 ile Tofaş, yüzde 8,37 ile Reeder Teknoloji ve yüzde 7,23 ile Anadolu Efes Biracılık oldu.
Borsa İstanbul’da işlem gören en yüksek piyasa değerine sahip şirketler arasında Koç Holding 468 milyar 633 milyon TL, Garanti BBVA 464 milyar 100 milyon TL ve Türk Hava Yolları 404 milyar 685 milyon TL ile dikkat çekti.