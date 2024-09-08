Borusan, Koç’u Solladı: Yarış Çok Fena Kızıştı

Haftanın en çok kazandıran hisseleri arasında yüzde 20,08 artışla Borusan Boru Sanayi ilk sırada yer aldı. Onu, yüzde 14,03 ile Katılımevim ve yüzde 13,32 ile VakıfBank takip etti. En çok değer kaybeden hisseler ise yüzde 9,06 ile Tofaş, yüzde 8,37 ile Reeder Teknoloji ve yüzde 7,23 ile Anadolu Efes Biracılık oldu.