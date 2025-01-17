Borsayı Sallayacak Gelişme: Türkiye’nin 3 Devi Düğmeye Bastı! Halka Arz Oluyor

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde Dünya Varlık Yönetim AŞ, Destek Finans Faktoring AŞ ve Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz başvurularını onayladığını duyurdu. İşte şirketlerin halka arz detayları:

DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ DETAYLARI

SPK kararına göre, Dünya Varlık Yönetim'in sermayesi 185 milyon 8 TL’den 217 milyon 600 bin 8 TL’ye bedelli artırılacak. Bu süreçte oluşan 32,6 milyon TL nominal değerli pay ile mevcut ortaklardan Vector Holdings S.à.r.l.’nin sahip olduğu 28 milyon 600 bin 350 TL ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) elindeki 3 milyon 999 bin 650 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arz edilecek.

Toplamda 65,2 milyon TL nominal değerli pay, 38,44 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Fazla talep gelmesi durumunda, Vector Holdings’in 11 milyon 440 bin 140 TL ve EBRD’nin 1 milyon 599 bin 860 TL nominal değerli ek payları da satışa çıkarılabilecek.