Borsayı Sallayacak Gelişme: Türkiye’nin 3 Devi Düğmeye Bastı! Halka Arz Oluyor
SPK, 3 dev şirketin halka arz olduğunu duyurdu. Halka arzın detayları belli oldu.
Kaynak: AA
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde Dünya Varlık Yönetim AŞ, Destek Finans Faktoring AŞ ve Mopaş Marketçilik Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz başvurularını onayladığını duyurdu. İşte şirketlerin halka arz detayları:
DÜNYA VARLIK YÖNETİM HALKA ARZ DETAYLARI
SPK kararına göre, Dünya Varlık Yönetim'in sermayesi 185 milyon 8 TL’den 217 milyon 600 bin 8 TL’ye bedelli artırılacak. Bu süreçte oluşan 32,6 milyon TL nominal değerli pay ile mevcut ortaklardan Vector Holdings S.à.r.l.’nin sahip olduğu 28 milyon 600 bin 350 TL ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) elindeki 3 milyon 999 bin 650 TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arz edilecek.
Toplamda 65,2 milyon TL nominal değerli pay, 38,44 TL sabit fiyatla satışa sunulacak. Fazla talep gelmesi durumunda, Vector Holdings’in 11 milyon 440 bin 140 TL ve EBRD’nin 1 milyon 599 bin 860 TL nominal değerli ek payları da satışa çıkarılabilecek.
DESTEK FİNANS FAKTORİNG HALKA ARZ DETAYLARI
Destek Finans Faktoring’in sermayesi 250 milyon TL’den 333 milyon 333 bin 333 TL’ye bedelli artırılacak. Artış sırasında oluşan 83 milyon 333 bin 333 TL nominal değerli pay, 46,98 TL sabit fiyat üzerinden halka arz edilecek.
MOPAŞ MARKETÇİLİK HALKA ARZ DETAYLARI
Mopaş Marketçilik’in sermayesi 230 milyon TL’den 273 milyon TL’ye bedelli artırılacak. Bu kapsamda oluşan 43 milyon TL nominal değerli pay ile birlikte, mevcut ortaklara ait toplam 14 milyon 330 bin TL nominal değerli (B) grubu paylar halka arz edilecek.
Halka arza konu olan payların dağılımı şu şekilde:
Fatma Narman Ülkü: 2 milyon 903 bin 258 TL
Abdülmecit Demirer: 2 milyon 374 bin 481 TL
Selahattin Şen: 1 milyon 676 bin 610 TL
Haci Ferşat Narman: 1 milyon 450 bin 196 TL
Diğer hissedarlar: Toplam 5 milyon 925 bin 455 TL
Toplamda 57 milyon 330 bin TL nominal değerli pay, 35 TL sabit fiyatla satışa sunulacak.
BÜYÜK TALEP BEKLENİYOR
SPK’nın onayıyla birlikte halka arz sürecinde önemli bir adım atan şirketlerin, yatırımcılardan yoğun talep görmesi bekleniyor. Halka arz gelirlerinin şirketlerin büyüme hedeflerini destekleyeceği belirtiliyor. Yatırımcılar, halka arz detaylarını ve şirketlerin performansını yakından takip ediyor.