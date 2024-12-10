Borsaya Giren Çağdaş Cam'ın Hisse Başı Fiyatı Belli Oldu! Rekor Lot Dağıtacak
Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin borsada kaç lot dağıtacağı ve tarih detayları açıklandı. İşte tüm ayrıntılar…
Kaynak: Haber Merkezi
Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş., 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştireceği halka arz için hazırlıklarını tamamladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzda, hisse başı fiyat 20 TL olarak belirlendi. Toplamda 42 milyon lot dağıtılacak ve işlem, katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek. Halka arzda aracılık görevini ise Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. üstlenecek.
REKOR LOT DAĞITACAK
Çağdaş Cam’ın halka arzında toplam büyüklük 840 milyon TL olarak hesaplanırken, bu işlem sonrasında şirketin halka açıklık oranının %25 seviyesinde olması hedefleniyor. Yatırımcılar, Borsa İstanbul’da ‘CGCAM’ kodu ile işlem yapabilecek.
LOT MİKTARLARI BELLİ OLDU
Şirketin halka arzında toplam 42 milyon lot dağıtılması planlanıyor. Katılımcı sayısına göre kişi başına düşecek tahmini lot miktarları şu şekilde:
300 bin başvuru: ~140 Lot (yaklaşık 2800 TL)
700 bin başvuru: ~60 Lot (yaklaşık 1200 TL)
1.1 milyon başvuru: ~38 Lot (yaklaşık 760 TL)
1.5 milyon başvuru: ~28 Lot (yaklaşık 560 TL)
1.9 milyon başvuru: ~22 Lot (yaklaşık 440 TL)
2.3 milyon başvuru: ~18 Lot (yaklaşık 360 TL)
2.7 milyon başvuru: ~16 Lot (yaklaşık 320 TL)
3.1 milyon başvuru: ~14 Lot (yaklaşık 280 TL)
KATILIM ENDEKSİ UYUMLU HALKA ARZ
Çağdaş Cam’ın halka arzının katılım endeksine uyumlu olması, yatırımcılara ek bir avantaj sunuyor. Katılım endeksi, faizsiz yatırım esaslarına uygun hisselerin alınıp satılmasını sağlayarak özellikle bu kriterlere önem veren yatırımcılar için güvenli bir tercih oluşturuyor.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, yetkili bankalar ve aracı kurumlar üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. İlgili tarihlerde başvuru yaparak, Çağdaş Cam’ın hisse dağıtımına katılabilir ve şirketin büyümesinden pay alabilirsiniz.
YATIRIMCILAR DÖRT GÖZLE BEKLİYOR
Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halka arzı, gerek fiyatlandırma gerekse büyüklük açısından yatırımcılar için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. 11-12 Aralık tarihlerinde talep toplama sürecine dahil olmak isteyenler, detaylı bilgi için Deniz Yatırım ve diğer yetkili kurumlara başvurabilir.