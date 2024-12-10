Borsaya Giren Çağdaş Cam'ın Hisse Başı Fiyatı Belli Oldu! Rekor Lot Dağıtacak

Çağdaş Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş., 11-12 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştireceği halka arz için hazırlıklarını tamamladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan halka arzda, hisse başı fiyat 20 TL olarak belirlendi. Toplamda 42 milyon lot dağıtılacak ve işlem, katılım endeksine uygun olarak gerçekleştirilecek. Halka arzda aracılık görevini ise Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. üstlenecek.

REKOR LOT DAĞITACAK

Çağdaş Cam’ın halka arzında toplam büyüklük 840 milyon TL olarak hesaplanırken, bu işlem sonrasında şirketin halka açıklık oranının %25 seviyesinde olması hedefleniyor. Yatırımcılar, Borsa İstanbul’da ‘CGCAM’ kodu ile işlem yapabilecek.