Borsaya Adını Yazdırmıştı: Türk İhracat Devi İflasın Pençesinde! 90 Gün Süre Verildi
Ekim ayında halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulunan ve Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında yer alan Pakun Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 3 ay geçici mühlet tanırken, mali durumunu incelemek üzere 3 kişilik konkordato komiser heyeti atadı. Borsa İstanbul'da işlem görmek amacıyla ekim ayında SPK'ya halka arz başvurusu yapan Pakun, yalnızca üç ay sonra mali darboğaz nedeniyle konkordato sürecine girdi. Şirketin konkordato sürecinde komiser heyeti görevlendirildi.
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA
Samsun merkezli Pakun, Türkiye'nin 81 iline yayılan ürün ağı ve 2023 yılı boyunca açıkladığı 3,8 milyar lira net satış rakamıyla Fortune 500 listesinde 478. sırada yer almıştı. Ayrıca, 55,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin en çok ihracat yapan 1000 firması arasında gösteriliyordu.
SON KARAR NİSAN'DA
Mahkeme tarafından tanınan 3 aylık geçici mühlet sürecinde, konkordato komiser heyetinin hazırlayacağı rapor kritik önem taşıyor. Nisan ayında yapılacak duruşmada, mahkeme heyetin raporuna göre kesin mühlet süresini uzatabilir veya şirketin ekonomik taahhütlerini yerine getirememesi halinde iflas kararı verebilir. Pakun’un geleceği, oluşturulacak mali raporların ve alınacak mahkeme kararlarının ardından netleşecek.