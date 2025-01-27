Borsaya Adını Yazdırmıştı: Türk İhracat Devi İflasın Pençesinde! 90 Gün Süre Verildi

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜKLERİ ARASINDA

Samsun merkezli Pakun, Türkiye'nin 81 iline yayılan ürün ağı ve 2023 yılı boyunca açıkladığı 3,8 milyar lira net satış rakamıyla Fortune 500 listesinde 478. sırada yer almıştı. Ayrıca, 55,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek Türkiye'nin en çok ihracat yapan 1000 firması arasında gösteriliyordu.