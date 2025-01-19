Borsanın 25 Yıllık Türk Devi İflas Ediyor! Büyük Holdingden Beklenmedik Karar
Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Umpaş Holding’in grup şirketlerinden Seranova Seramik Sanayi ve Ticaret’in iflasına karar verildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen konkordato davasında, şirketin konkordato sürecinin sona erdirilerek iflasına hükmedildi. Mahkeme, dava kapsamında alınan tüm tedbirleri kaldırırken konkordato komiser heyetinin görevine de son verdi.
KAP’A AÇIKLAMA YAPILDI
Umpaş Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, mahkemenin Seranova Seramik için iflas kararı verdiği bildirildi. Açıklamada, şirketin konkordato davasında alınan tedbirlerin mahkeme tarafından kaldırıldığı ve şirketin iflasının karara bağlandığı ifade edildi.
İSTİNAF YOLUNA GİDİLECEK
Umpaş Holding, iflas kararına ilişkin istinaf yolunun açık olduğunu ve şirketin bu hakkını kullanarak bir üst mahkemeye başvuracağını duyurdu.
2000 YILINDAN BERİ FAALİYETTEYDİ
2000 yılından bu yana seramik üretimi gerçekleştiren Seranova Seramik, Umpaş Holding’in farklı sektörlerde faaliyet gösteren grup şirketlerinden biriydi.
Ancak yaşanan ekonomik zorluklar sonucunda şirket, konkordato sürecine girmiş ve mahkeme kararıyla iflas etmiş oldu.