Borsanın 25 Yıllık Türk Devi İflas Ediyor! Büyük Holdingden Beklenmedik Karar

KAP’A AÇIKLAMA YAPILDI

Umpaş Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, mahkemenin Seranova Seramik için iflas kararı verdiği bildirildi. Açıklamada, şirketin konkordato davasında alınan tedbirlerin mahkeme tarafından kaldırıldığı ve şirketin iflasının karara bağlandığı ifade edildi.