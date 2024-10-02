Borsada Yıllar Sonra Bir İlk: Yatırımcılara Ecel Terleri Döktürecek Gelişme
Denemeler yapan ancak psikolojik seviyenin üzerinde tutunmayı başaramayan BİST 100 endeksi düşüşte frene basamadı. 2021 yılından bu yana böylesi ilk kez yaşanıyor. Art arda 3 ayda kayıp veren borsa yatırımcısını bir kez daha üzdü. İşte detaylar....
Kaynak: Cnbc-e
Eylül ayını kapatan Borsa İstanbul, aylık bazda yeni bir düşüş rekoru kırarak yatırımcıları endişelendiriyor. 2021 Nisan'ından bu yana ilk kez art arda üç ayı da negatif kapatan endeks yatırımcılara ecel terleri döktürüyor.
Haftanın ilk işlem gününe %0,30'luk bir gerilemeyle 9.747,67 puandan giriş yapan BIST-100, gün içerisinde 9.643,34 puanla en düşük seviyesini görürken, 9.757,93 puanla da gün içi en yüksek değerine ulaştı. Sonuç olarak, endeks günü %1,14 düşüşle 9.665,78 puandan kapattı.
Haftanın ikinci işlem gününde ise BIST-100, satıcılı tarafta kalmaya devam etti ve güne %0,08 oranında bir artışla 9.673,56 puandan başladı. Ancak, bu küçük artış, endeksin genel trendini değiştiremedi.
AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ REKORU YAŞADI
Borsa İstanbul'da BIST-100 endeksi, aylık bazda da yeni bir düşüş rekoruna imza attı. 2021 yılının Ocak ayından itibaren düşüş serisine başlayan endeks, Mayıs ayına kadar her ay değer kaybı yaşadıktan sonra, bir daha art arda üç ayı da negatif kapatmama başarısını göstermişti.
Ancak, en son Haziran 2024'ü değer artışıyla tamamlayan Borsa İstanbul, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise yatırımcılarına kaybettirdi. Bu durum, Mart 2021'den bu yana ilk kez gerçekleşen bir düşüş serisi olarak kayıtlara geçti.