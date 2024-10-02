Borsada Yıllar Sonra Bir İlk: Yatırımcılara Ecel Terleri Döktürecek Gelişme

AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ REKORU YAŞADI

Borsa İstanbul'da BIST-100 endeksi, aylık bazda da yeni bir düşüş rekoruna imza attı. 2021 yılının Ocak ayından itibaren düşüş serisine başlayan endeks, Mayıs ayına kadar her ay değer kaybı yaşadıktan sonra, bir daha art arda üç ayı da negatif kapatmama başarısını göstermişti.

Ancak, en son Haziran 2024'ü değer artışıyla tamamlayan Borsa İstanbul, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise yatırımcılarına kaybettirdi. Bu durum, Mart 2021'den bu yana ilk kez gerçekleşen bir düşüş serisi olarak kayıtlara geçti.