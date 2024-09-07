Borsa'da Yeni Hareketlilik: Sermaye Artıracak Şirketler Belli Oldu
Borsa İstanbul'da SPK'den sermaye artırımı onayı alan şirketler ve yapılan yeni anlaşmalara ilişkin detaylar belli oldu.
Borsa İstanbul'da hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Birçok şirket için sermaye artırım onayı alındı. Bununlabirlikte, yeni anlaşmalara ilişkin detaylar da netlik kazandı. İşte o ayrıntılar...
Investing'de yer alan bilgilere göre, Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.:
Alcatel Lucent Teletaş (ALCTL), Türkiye merkezli bir müşteriyle mevcut iş ilişkisi kapsamında 2024-2029 dönemini kapsayan 37.200.000 dolar tutarında bir iş emri imzaladı. Bu anlaşma, şirketin uzun vadeli iş stratejileri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.:
Pegasus (PGSUS), uluslararası nitelikli yatırımcılara sunmak üzere "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında tahvil ihraç etmeyi planlıyor. İhraç edilecek tahvillerin toplam nominal değeri 500 milyon dolar olarak belirlenmiş olup, yıllık faiz oranı %8 ve vadesi 7 yıl olarak öngörülmektedir. Bu tahvillere, üçüncü yılın sonunda erken ödeme seçeneği sunulacak. İhraç işlemleri İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) gerçekleştirilecek ve işlemlerin 11 Eylül 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor.
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.:
Kontrolmatik (KONTR), Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından düzenlenen "İTM.476 Referanslı 154 kV Osmaniye GIS Yenileme - Aynı Sahada - TM Yapımı" iş ihalesinde, 389 milyon TL bedelli teklifi ile en iyi teklif veren firma oldu. Bu ihale, şirketin mühendislik ve enerji alanındaki rekabet gücünü ve proje yönetimindeki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.
Doğanlar Mobilya Grubu İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.:
Doğanlar Mobilya Grubu (DGNMO), Doğtaş markası ile Ankara Yaşamkent, Manisa Turgutlu, İstanbul Etiler ve Malatya Merkez-2’de 4 yeni mağaza açtı. Ayrıca, Kelebek markasıyla Ankara Yaşamkent ve Ankara Gölbaşı’nda 2 mağaza daha açtı. 31 Ağustos 2024 itibarıyla, şirketin yurt içindeki satış noktası sayısı 658, yurt dışındaki satış noktası sayısı ise 113 olmak üzere toplam 771 noktaya ulaştı.
SERMAYE ARTIRIMINA GİDEN ŞİRKETLER LİSTESİ
-Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN), mevcut sermayesini 2.000.000.000 TL'den 3.500.000.000 TL'ye yükseltmeye karar verdi. Artış, 129.065.104,99 TL iç kaynaklardan ve 1.370.934.895,01 TL kâr payından karşılanacak.
-Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş. (BOSSA), mevcut sermayesini 650.000.000 TL'den 1.300.000.000 TL'ye artıracak. Bu artış, tamamen bedelsiz olarak iç kaynaklardan karşılanacak.
-Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO), sermayesini 2.950.000.000 TL'den 3.450.000.000 TL'ye yükseltmek üzere karar aldı. Artış, kâr payından karşılanacak.