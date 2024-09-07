Borsa'da Yeni Hareketlilik: Sermaye Artıracak Şirketler Belli Oldu

Borsa İstanbul'da hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Birçok şirket için sermaye artırım onayı alındı. Bununlabirlikte, yeni anlaşmalara ilişkin detaylar da netlik kazandı. İşte o ayrıntılar...

Investing'de yer alan bilgilere göre, Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.:

Alcatel Lucent Teletaş (ALCTL), Türkiye merkezli bir müşteriyle mevcut iş ilişkisi kapsamında 2024-2029 dönemini kapsayan 37.200.000 dolar tutarında bir iş emri imzaladı. Bu anlaşma, şirketin uzun vadeli iş stratejileri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.:

Pegasus (PGSUS), uluslararası nitelikli yatırımcılara sunmak üzere "Rule 144A" ve/veya "Regulation S" formatında tahvil ihraç etmeyi planlıyor. İhraç edilecek tahvillerin toplam nominal değeri 500 milyon dolar olarak belirlenmiş olup, yıllık faiz oranı %8 ve vadesi 7 yıl olarak öngörülmektedir. Bu tahvillere, üçüncü yılın sonunda erken ödeme seçeneği sunulacak. İhraç işlemleri İrlanda Borsası'nda (Euronext Dublin) gerçekleştirilecek ve işlemlerin 11 Eylül 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor.