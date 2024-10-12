Borsa'da Yeni Gelişme: 8 Hisse İçin Hedef Fiyat Açıklandı! BIMAS, THYAO...

8 ŞİRKETİN HİSSELERİ SIRALANDI

Hedef fiyat açıklanan 8 şirketin hisseleri şu şekilde sıralandı:

Türk Hava Yolları (THYAO): Halk Yatırım, THYAO için hedef fiyatını 409 TL, tavsiyesini “al” olarak korudu.

Ford Otosan (FROTO): Tacirler Yatırım, FROTO için hedef fiyatını 1292 TL, tavsiyesini “al” olarak korudu.

Sabancı Holding (SAHOL): HSBC, SAHOL için hedef fiyatını 140 TL, tavsiyesini “al” olarak korudu. Deniz Yatırım, SAHOL için hedef fiyatını 138 TL, tavsiyesini “al” olarak açıkladı ve model portföyünde tutmaya devam etti.

Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS): HSBC, BIMAS için hedef fiyatını 700 TL’den 650 TL’ye indirdi.

Şok Marketler (SOKM): HSBC, SOKM için hedef fiyatını 75 TL’den 65 TL’ye indirdi.

Migros (MGROS): HSBC; MGROS için hedef fiyatını 685 TL’den 650 TL’ye indirdi.

Türk Telekomünikasyon (TTKOM): Ak Yatırım, TTKOM’da tavsiyesini 83 TL, hedef fiyatını “endeks üstü getiri” olarak başlattı.

Tav Havalimanları Holding (TAVHL): Citi, TAVHL için hedef fiyatını 320 TL olarak belirledi.