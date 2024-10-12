Borsa'da Yeni Gelişme: 8 Hisse İçin Hedef Fiyat Açıklandı! BIMAS, THYAO...
Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerine yönelik yeni hedef fiyat ve tavsiyeler açıklandı. 7-11 Ekim tarihleri arasında borsada hareketlilik yaşanırken, aracı kurumlar da gözde hisselere ilişkin analizlerini paylaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
BIST 100 endeksi, 11 Ekim tarihli haftanın son işlem gününde yüzde 1 düşüşle 8.876 puandan kapanış yaptı. Yabancı yatırımcıların satışları ve düşük risk iştahı nedeniyle endeksteki düşüş eğilimi devam ederken, aylık değer kaybı yüzde 7,7’ye ulaştı.
Yaklaşık üç aydır devam eden bu satış baskısı, bazı uzmanlar tarafından "alım fırsatı" olarak değerlendiriliyor. Bu süreçte aracı kurumlar da yatırımcılara rehberlik etmek amacıyla öne çıkan şirketler için hedef fiyatlarını ve yatırım tavsiyelerini duyurdu.
8 ŞİRKETİN HİSSELERİ SIRALANDI
Hedef fiyat açıklanan 8 şirketin hisseleri şu şekilde sıralandı:
Türk Hava Yolları (THYAO): Halk Yatırım, THYAO için hedef fiyatını 409 TL, tavsiyesini “al” olarak korudu.
Ford Otosan (FROTO): Tacirler Yatırım, FROTO için hedef fiyatını 1292 TL, tavsiyesini “al” olarak korudu.
Sabancı Holding (SAHOL): HSBC, SAHOL için hedef fiyatını 140 TL, tavsiyesini “al” olarak korudu. Deniz Yatırım, SAHOL için hedef fiyatını 138 TL, tavsiyesini “al” olarak açıkladı ve model portföyünde tutmaya devam etti.
Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS): HSBC, BIMAS için hedef fiyatını 700 TL’den 650 TL’ye indirdi.
Şok Marketler (SOKM): HSBC, SOKM için hedef fiyatını 75 TL’den 65 TL’ye indirdi.
Migros (MGROS): HSBC; MGROS için hedef fiyatını 685 TL’den 650 TL’ye indirdi.
Türk Telekomünikasyon (TTKOM): Ak Yatırım, TTKOM’da tavsiyesini 83 TL, hedef fiyatını “endeks üstü getiri” olarak başlattı.
Tav Havalimanları Holding (TAVHL): Citi, TAVHL için hedef fiyatını 320 TL olarak belirledi.