Borsa'da Taşlar Yerinden Oynadı: Yatırımcısı Dizlerini Dövecek!
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 3,37’lik bir artışla 9.184,82 puan seviyesinden kapattı.
Kaynak: AA
Hafta boyunca endeks, 8.566,62 puanla en düşük seviyesini görürken, 9.195,83 puanla en yüksek değerine ulaştı.
Aynı dönemde Borsa İstanbul’un sektör endekslerinden Mali Endeks yüzde 2,21 artış göstererek 10.273,31 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,80 yükselerek 9.197,88 puana, Sanayi Endeksi ise yüzde 2,16 değer kazanarak 12.387,20 puana çıktı. Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,48 oranında bir düşüşle 13.090,86 puanda tamamlandı.
EN ÇOK DEĞER KAZANANLAR BELLİ OLDU
Haftanın en fazla değer kazanan hisse senedi ise yüzde 17,50’lik artışıyla Kontrolmatik Teknoloji oldu. Bu şirketi yüzde 12,82 artışla Astor Enerji ve yüzde 11,30’luk yükselişiyle Çelebi Hava Servisi takip etti.
YATIRIMCISI DİZLERİNİ DÖVECEK
Diğer taraftan, değer kaybeden hisseler arasında en büyük düşüş yüzde 32,84 ile Reeder Teknoloji’nin oldu. Onu yüzde 17,36 ile Agrotech Teknoloji ve yüzde 14,21’lik kayıpla Batıçim Batı Anadolu Çimento izledi.
Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli şirketler sırasıyla, 461 milyar 160 milyon lira ile Garanti BBVA, 434 milyar 652 milyon lira ile Koç Holding ve 400 milyar 545 milyon lira ile Türk Hava Yolları olarak belirlendi.