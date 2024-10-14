Borsada Taşlar Yerinden Oynadı! Şişecam, KAP'a Bildirdi: Rekor Payı Geri Aldı
Borsa İstanbul'da yeni bir gelişme yaşandı. Şişecam, KAP'a bildirilen açıklamada Şişecam'ın rekor payını geri aldığını belirtildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (Şişecam), 14 Ekim 2024 tarihinde pay geri alım işlemleri kapsamında 1 milyon adet pay satın aldı. Gerçekleştirilen alım, 37,58 TL ile 37,98 TL fiyat aralığında, ortalama 37,84 TL'den gerçekleştirildi.
GERİ ALIM KARARI 2021'DE VERİLMİŞTİ
Şişecam, pay geri alım işlemlerine 26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlamış ve bu süreç 30 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla devam ettirilmişti. Şirket, bu kapsamda 14 Ekim 2024 tarihinde yeni bir alım gerçekleştirdi.
30 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile devam etme kararı alınan süreçte, geri alımın amacının, "pay fiyatının şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması" olarak açıklandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) konuya ilişkin yapılan açıklamada, "14 Ekim 2024 tarihinde 37,58 TL – 37,98 TL fiyat aralığından (ortalama 37,84 TL) toplam 1.000.000 adet pay geri alınmış ve böylece Şirketimizin sahip olduğu SISE payları 69.778.416 adede ulaşmıştır. Bu miktar, şirket sermayesine oranla yüzde 2,28’lik bir paya tekabül etmektedir" ifadelerine yer verildi.