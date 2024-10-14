Borsada Taşlar Yerinden Oynadı! Şişecam, KAP'a Bildirdi: Rekor Payı Geri Aldı

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları (Şişecam), 14 Ekim 2024 tarihinde pay geri alım işlemleri kapsamında 1 milyon adet pay satın aldı. Gerçekleştirilen alım, 37,58 TL ile 37,98 TL fiyat aralığında, ortalama 37,84 TL'den gerçekleştirildi.

GERİ ALIM KARARI 2021'DE VERİLMİŞTİ

Şişecam, pay geri alım işlemlerine 26 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlamış ve bu süreç 30 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla devam ettirilmişti. Şirket, bu kapsamda 14 Ekim 2024 tarihinde yeni bir alım gerçekleştirdi.