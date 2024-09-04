Borsa'da Kritik Gelişme: KAP'a Bildirildi, Bu Hisselere El Konuldu
Borsa İstanbul'da yeni bir gelişme yaşandı. 3 şirketin hisselerine tedbir kararı verilerek KAP'a bildirildi.
Borsa İstanbul tarafından, 3 şirketin hisse senetlerine ilişkin alınan tedbir kararı duyuruldu.
Söz konusu tebdir kararı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) uyguladığı Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alındı ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) duyuruldu.
Hangi şirketlere tedbir kararı getirildiği araştırılmaya başlandı. İşte bu tedbir kararından etkilenen 3 şirketin listesi:
- Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret (GUNDG.E)
- İntema İnşaat ve Tesisat Malzemeleri Yatırım ve Pazarlama (INTEM.E)
- Papilon Savunma Güvenlik Sistemleri (PAPIL.E)
2 EKİM'E KADAR TEDBİR KONULDU
3 şirkete ilişkin alınan tedbir kararının 3 Eylül 2024 ila 2 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacağı duyuruldu.
Tedbir kararının ardından, PAPIL hisse senedi günü yüzde 9,96’lık bir düşüşle taban seviyeden tamamlarken, GUNDG ve INTEM hisseleri yüzde 10’a yaklaşan yükselişlerle tavan seviyeden kapandı.
KREDİLİ İŞLEM YASAĞI NEDİR?
Kredili işlem yasağı, hisse senetlerinin belirli bir dönem boyunca kredili olarak alım satımını yasaklayan bir tedbirdir. Bu uygulama, hisse senetlerinin işlem hacmini düşürebilir ve talebi azaltabilir, bu da hisse senedinin değerinin artmasını zorlaştırabilir. Ancak, kredili işlem yaparak, yani borç alarak hisse alımı yapan spekülatörlerin piyasaya girmesini engelleyerek daha istikrarlı bir fiyat oluşumunu da sağlayabilir.