Borsa'da Kritik Gelişme: KAP'a Bildirildi, Bu Hisselere El Konuldu

2 EKİM'E KADAR TEDBİR KONULDU

3 şirkete ilişkin alınan tedbir kararının 3 Eylül 2024 ila 2 Ekim 2024 tarihleri arasında geçerli olacağı duyuruldu.

Tedbir kararının ardından, PAPIL hisse senedi günü yüzde 9,96’lık bir düşüşle taban seviyeden tamamlarken, GUNDG ve INTEM hisseleri yüzde 10’a yaklaşan yükselişlerle tavan seviyeden kapandı.

KREDİLİ İŞLEM YASAĞI NEDİR?

Kredili işlem yasağı, hisse senetlerinin belirli bir dönem boyunca kredili olarak alım satımını yasaklayan bir tedbirdir. Bu uygulama, hisse senetlerinin işlem hacmini düşürebilir ve talebi azaltabilir, bu da hisse senedinin değerinin artmasını zorlaştırabilir. Ancak, kredili işlem yaparak, yani borç alarak hisse alımı yapan spekülatörlerin piyasaya girmesini engelleyerek daha istikrarlı bir fiyat oluşumunu da sağlayabilir.