Borsada Hareketlilik: O Şirket Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor, KAP'a Bildirildi

Şirket, geçtiğimiz gün KAP'a yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:

Şirketimiz 2.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.000.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.370.934.895,01-TL tutarındaki kısmı 2023 yılı dönem karından ve 129.065.104,99-TL tutarındaki kısmı ise iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 1.500.000.000,-TL artırılarak 3.500.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin "Borsa İhraç Belgesi" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Eylül 2024 tarih ve 49/1410 sayılı toplantısında onaylanmış ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmiştir. Bedelsiz Sermaye artırımına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu 05 Eylül 2024 tarih ve 2024/44 sayılı haftalık bültende ilan edilmiş olup Kurul'un 09 Eylül 2024 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.