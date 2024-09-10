Borsada Hareketlilik: O Şirket Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor, KAP'a Bildirildi
Borsada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken son olarak bir haber de Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'den geldi. Şirket, bedelsiz sermaye artırımına gitti ve KAP'a bildirildi.
Kaynak: Gerçek Gündem
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (VAKFN), Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yüzde 75 oranında bedelsiz sermaye artırımı onayı aldı. Şirket, bedelsiz pay alma hakkı kullanımının başlangıç tarihini bugün, 10 Eylül 2024 olarak açıkladı. Bu tarihten itibaren yatırımcılar, bedelsiz pay alma haklarını kullanmaya başlayabilecekler.
Şirket, geçtiğimiz gün KAP'a yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere yer verdi:
Şirketimiz 2.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 2.000.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.370.934.895,01-TL tutarındaki kısmı 2023 yılı dönem karından ve 129.065.104,99-TL tutarındaki kısmı ise iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 1.500.000.000,-TL artırılarak 3.500.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin "Borsa İhraç Belgesi" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Eylül 2024 tarih ve 49/1410 sayılı toplantısında onaylanmış ve çıkarılmış sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin yeni şekline uygun görüş verilmiştir. Bedelsiz Sermaye artırımına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu 05 Eylül 2024 tarih ve 2024/44 sayılı haftalık bültende ilan edilmiş olup Kurul'un 09 Eylül 2024 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir.
BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?
Şirketler, geçmiş dönem kârları, yedek akçeler, iştirak satışlarından elde edilen gelirler veya taşınmaz gibi duran varlıkların satışından elde edilen kazançları kullanarak, ödenmiş sermayelerine ekleme yaparak gerçekleştirdikleri sermaye artırımına "bedelsiz sermaye artırımı" denir.