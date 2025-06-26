Borsada Halka Arz Beklerken Konkordato Sürecine Girdi: Dev Şirketten Şaşırtan Gelişme

GELECEK BELİRSİZLİĞİN GÖLGESİNDE

Şirketin bu süreçten nasıl çıkacağı ve yeniden yatırımcılarla buluşup buluşamayacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek. Geosis Powertrain Motor’un atacağı adımlar, sektördeki konumunu da doğrudan etkileyecek. Gözler şimdi hem mahkeme sürecinde hem de şirketin mali toparlanma stratejilerinde.