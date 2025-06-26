Borsada Halka Arz Beklerken Konkordato Sürecine Girdi: Dev Şirketten Şaşırtan Gelişme
Yaklaşık bir yıl önce Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz başvurusu yapan ve yatırım dünyasında dikkatle izlenen Geosis Powertrain Motor, finansal sıkıntıların derinleşmesi üzerine konkordato ilan etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin borsaya açılma planları bu gelişmeyle askıya alınırken, yatırımcıların merakla beklediği süreç de belirsizliğe sürüklendi.
HALKA ARZ UMUDU YERİNİ HUKUKİ SÜRECE BIRAKTI
Geosis Powertrain Motor’un halka arz adımı, büyüme hedeflerini desteklemek ve yeni projelere kaynak sağlamak amacıyla atılmıştı. Ancak onay sürecinin uzaması ve mali yükümlülüklerin artması, şirketi konkordato başvurusuna götürdü. Bu karar, hem şirket cephesinde hem de potansiyel yatırımcılar arasında büyük yankı uyandırdı.
BORÇLAR YAPILANDIRILACAK, YENİ PLANLAR YOLDA
Konkordato süreci, şirketin borçlarını ödeyebilmesi ve faaliyetlerini sürdürebilmesi adına hukuki bir koruma kalkanı oluşturuyor. Mahkeme kararıyla görevlendirilecek konkordato komiseri eşliğinde, Geosis Powertrain Motor’un borçları yeniden yapılandırılacak ve alacaklılarla ödeme planı üzerinde uzlaşma sağlanmaya çalışılacak.
GELECEK BELİRSİZLİĞİN GÖLGESİNDE
Şirketin bu süreçten nasıl çıkacağı ve yeniden yatırımcılarla buluşup buluşamayacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek. Geosis Powertrain Motor’un atacağı adımlar, sektördeki konumunu da doğrudan etkileyecek. Gözler şimdi hem mahkeme sürecinde hem de şirketin mali toparlanma stratejilerinde.