Borsada Haftanın Kazandıranı Belli Oldu! Çok Yükseldi

PİYASA DEĞERİNDE ASELSAN ZİRVEDE

Borsa İstanbul’da piyasa değeri açısından en yüksek seviyede bulunan şirketler sıralamasında ASELSAN, 668 milyar 40 milyon liralık değeriyle ilk sırada yer aldı. Onu 515 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA ve 377 milyar 100 milyon lirayla Enka İnşaat takip etti.