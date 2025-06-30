Borsada Haftanın Kazandıranı Belli Oldu! Çok Yükseldi
Borsa İstanbul’da yatırımcılar, geride kalan haftada pozitif bir seyirle karşılaştı. BIST 100 endeksi haftayı %2,19’luk yükselişle 9.404,89 puandan tamamlarken, haftalık bazda en düşük seviye 9.077,80 puan, en yüksek seviye ise 9.484,00 puan olarak kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Alt sektör performanslarına bakıldığında, mali endeks haftanın en güçlü yükselişini gerçekleştirdi. Bu alandaki hisseler %5,45 artarak 12.067,17 puana ulaştı. Hizmetler endeksi %2,26 artışla 9.539,97 puana çıkarken, teknoloji endeksi %0,47 yükselerek 20.468,29 puan oldu. Sanayi endeksi ise %0,17’lik düşüşle haftayı 11.971,84 puanda tamamladı.
HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ
BIST 100 endeksinde en çok değer kazanan hisse Şekerbank oldu. Hafta boyunca %18,28 oranında yükselen Şekerbank hisseleri, yatırımcısına en fazla kazanç sağlayan pay senedi olarak öne çıktı. Onu %17,49 artışla Katılımevim ve %16,35 yükselişle Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı izledi.
ÇİMENTO HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ
Haftalık bazda en çok değer kaybeden hisseler ise çimento sektöründen geldi. Batıçim Batı Anadolu Çimento %15,36’lık düşüşle listenin en altında yer aldı. Tekfen Holding %14,07, Batısöke Çimento ise %8,86’lık kayıpla yatırımcısını üzdü.
PİYASA DEĞERİNDE ASELSAN ZİRVEDE
Borsa İstanbul’da piyasa değeri açısından en yüksek seviyede bulunan şirketler sıralamasında ASELSAN, 668 milyar 40 milyon liralık değeriyle ilk sırada yer aldı. Onu 515 milyar 760 milyon lirayla Garanti BBVA ve 377 milyar 100 milyon lirayla Enka İnşaat takip etti.