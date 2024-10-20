Borsada En Çok Kazandıran Futbol Kulüpleri Açıklandı

Dünyanın önde gelen futbol kulüpleri, bu yılın ilk 9 ayında borsada yatırımcılarına kazanç sağladı. İşte, hisse senedi performanslarıyla öne çıkan futbol kulüpleri...

Son Güncelleme:
Borsada En Çok Kazandıran Futbol Kulüpleri Açıklandı

Futbol kulüplerinin hisse senedi performansları incelendiğinde, ocak-eylül döneminde genel olarak yukarı yönlü bir trend izlendi. Hem sahada hem de borsada başarı yakalayan bu kulüpler, yatırımcılarını sevindirdi. İşte, bu dönemde yatırımcısına kazandıran futbol kulüpleri..

KAZANDIRAN KULÜPLER

2024 yılının ilk 9 ayında, borsa performansıyla dikkat çeken kulüpler arasında İskoçya'nın Celtic takımı %45,6 oranında getiri sağlayarak zirvede yer aldı. Portekiz’den Benfica %13,2, Porto %2,6, Hollanda temsilcisi Ajax %1,7 ve Alman kulübü Borussia Dortmund %1,5 oranında kazanç elde etti. Diğer bir Portekiz ekibi olan Sporting CP de %1,5'lik bir artışla yatırımcılarını memnun etti.

Borsada En Çok Kazandıran Futbol Kulüpleri Açıklandı - Resim : 1

Celtic, geçen sezon İskoçya Birinci Ligi'nde (Premiership) 54. şampiyonluğunu kazanmıştı ve bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de boy gösteriyor. Benfica ise aynı turnuvada mücadele ederken, teknik direktör olarak Bruno Lage’yi göreve getirdi. Kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında 4-0’lık galibiyet almıştı. Porto, Portekiz Ligi'nde zirve mücadelesi verirken, Sporting CP lider konumda bulunuyor. Borussia Dortmund ise Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergiliyor.

Borsada En Çok Kazandıran Futbol Kulüpleri Açıklandı - Resim : 2

YATIRIMCISINI ÜZEN İTALYAN KULÜPLERİ

Bu dönemde İtalyan kulüpleri ise yatırımcısına kaybettirdi. Juventus'un hisseleri %0,3, Lazio'nun hisseleri ise %5,3 oranında değer kaybetti. İngiltere Premier Ligi’nde performansı inişli çıkışlı olan Manchester United'ın hisseleri ise ocak-eylül döneminde %20,6 azaldı. Geçtiğimiz sezon ligi 8. sırada tamamlayan Manchester United, borsada da hayal kırıklığı yarattı.

Borsada En Çok Kazandıran Futbol Kulüpleri Açıklandı - Resim : 3

Konut Kredisinde Faiz Oranları Değişti: 2 Milyon Liranın 10 Yıllık Geri Ödemesi Ne Oldu?Konut Kredisinde Faiz Oranları Değişti: 2 Milyon Liranın 10 Yıllık Geri Ödemesi Ne Oldu?Ekonomi

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Partililer İtiraz Etti, AKP Üç Sektörü Yakın Markaja Aldı! 750 Liralık ‘Kredi Kartı Vergisi’ Rafa Kalktı Ama… Partililer İtiraz Etti, AKP Üç Sektörü Yakın Markaja Aldı
Konut Kredisinde Faiz Oranları Değişti: 2 Milyon Liranın 10 Yıllık Geri Ödemesi Ne Oldu? Konut Kredisinde Faiz Oranları Değişti: 2 Milyon Liranın 10 Yıllık Geri Ödemesi Ne Oldu?
Ünlü İngiliz Doktor Uyardı: Yüksek Tansiyon İçin Hayati 2 Kuralı Açıkladı Ünlü İngiliz Doktor Uyardı: Yüksek Tansiyon İçin Hayati 2 Kuralı Açıkladı
Sararmış Yakaları Tek Seferde Süt Gibi Beyazlatıyor: 1 Çay Kaşığı Bile Fazla Sararmış Yakaları Tek Seferde Süt Gibi Beyazlatıyor: 1 Çay Kaşığı Bile Fazla