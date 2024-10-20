Borsada En Çok Kazandıran Futbol Kulüpleri Açıklandı

Futbol kulüplerinin hisse senedi performansları incelendiğinde, ocak-eylül döneminde genel olarak yukarı yönlü bir trend izlendi. Hem sahada hem de borsada başarı yakalayan bu kulüpler, yatırımcılarını sevindirdi. İşte, bu dönemde yatırımcısına kazandıran futbol kulüpleri..

KAZANDIRAN KULÜPLER

2024 yılının ilk 9 ayında, borsa performansıyla dikkat çeken kulüpler arasında İskoçya'nın Celtic takımı %45,6 oranında getiri sağlayarak zirvede yer aldı. Portekiz’den Benfica %13,2, Porto %2,6, Hollanda temsilcisi Ajax %1,7 ve Alman kulübü Borussia Dortmund %1,5 oranında kazanç elde etti. Diğer bir Portekiz ekibi olan Sporting CP de %1,5'lik bir artışla yatırımcılarını memnun etti.

Celtic, geçen sezon İskoçya Birinci Ligi'nde (Premiership) 54. şampiyonluğunu kazanmıştı ve bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de boy gösteriyor. Benfica ise aynı turnuvada mücadele ederken, teknik direktör olarak Bruno Lage’yi göreve getirdi. Kulüp, Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid karşısında 4-0’lık galibiyet almıştı. Porto, Portekiz Ligi'nde zirve mücadelesi verirken, Sporting CP lider konumda bulunuyor. Borussia Dortmund ise Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir performans sergiliyor.

YATIRIMCISINI ÜZEN İTALYAN KULÜPLERİ

Bu dönemde İtalyan kulüpleri ise yatırımcısına kaybettirdi. Juventus'un hisseleri %0,3, Lazio'nun hisseleri ise %5,3 oranında değer kaybetti. İngiltere Premier Ligi’nde performansı inişli çıkışlı olan Manchester United'ın hisseleri ise ocak-eylül döneminde %20,6 azaldı. Geçtiğimiz sezon ligi 8. sırada tamamlayan Manchester United, borsada da hayal kırıklığı yarattı.

Kaynak: AA