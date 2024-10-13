Borsada Dev Hareketlilik: 51 Şirket Birden Düğmeye Bastı
Borsa İstanbul'da 51 şirket için bedelsiz sermaye artırım haberi duyuruldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da 7-11 Ekim haftasında %2,56 değer kaybı yaşanırken, şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı kararları dikkat çekti. Bu süreçte bir şirket daha sermaye artırımı kararı alarak SPK’dan onay bekleyen şirketler listesine katıldı. Aynı zamanda, üç şirket daha önceki bedelsiz sermaye artırımı kararlarını revize etti.
11 Ekim haftasının sonunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay bekleyen şirket sayısı 51’e ulaştı. Rota Borsa tarafından her hafta güncellenen bedelsiz sermaye artırımı tablosu, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.
Bedelsiz sermaye artırımı kararlarını takip etmek isteyen yatırımcılar, şirketlerin bedelsiz oranları, karar tarihleri ve SPK başvuru bilgilerini tablolar üzerinden inceleyebiliyor.