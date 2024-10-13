Borsada Dev Hareketlilik: 51 Şirket Birden Düğmeye Bastı

Borsa İstanbul’da 7-11 Ekim haftasında %2,56 değer kaybı yaşanırken, şirketlerin bedelsiz sermaye artırımı kararları dikkat çekti. Bu süreçte bir şirket daha sermaye artırımı kararı alarak SPK’dan onay bekleyen şirketler listesine katıldı. Aynı zamanda, üç şirket daha önceki bedelsiz sermaye artırımı kararlarını revize etti.