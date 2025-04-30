Borsada Deprem, Taşlar Yerinden Oynadı! Hisseleri Çakıldı

TİCARET AÇIĞI TARİHİ ZİRVEDE

ABD’nin mart ayı mal ticareti açığı, bir önceki aya göre yüzde 9,6 artışla 162 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, Washington yönetiminin gümrük vergisi tehditlerinin şirketleri erken ithalata yönlendirdiğini ve bunun dış ticaret dengesi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtiyor.