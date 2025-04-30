Borsada Deprem, Taşlar Yerinden Oynadı! Hisseleri Çakıldı
ABD ile Çin arasında devam eden tarife görüşmelerindeki belirsizlik, New York borsasında haftanın ilk işlem gününde düşüşe neden oldu. Dış ticaret açığının rekor seviyeye ulaşması ve büyük şirket bilançolarında ortaya çıkan belirsizlikler, yatırımcı güvenini zayıflattı. Açılışta Dow Jones endeksi 40.233,98 puanda yatay seyrederken, S&P 500 yüzde 0,36 düşüşle 5.508,87 puana, Nasdaq ise yüzde 0,55 kayıpla 17.270,76 puana geriledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Pekin yönetimi, ABD’nin sürmekte olan tarife müzakerelerine ilişkin iddialarını bir kez daha yalanladı. Bu gelişme, ekonomik beklentiler üzerindeki belirsizliği derinleştirirken yatırımcılar, şirket bilançolarına ve hafta içinde açıklanacak ekonomik verilere odaklanmaya başladı. Özellikle ticaret politikalarına yönelik netlik arayışı, piyasalardaki dalgalanmayı artırdı.
TİCARET AÇIĞI TARİHİ ZİRVEDE
ABD’nin mart ayı mal ticareti açığı, bir önceki aya göre yüzde 9,6 artışla 162 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Uzmanlar, Washington yönetiminin gümrük vergisi tehditlerinin şirketleri erken ithalata yönlendirdiğini ve bunun dış ticaret dengesi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını belirtiyor.
KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ HIZ KESTİ
Konut piyasasında ise S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, şubat ayında yıllık bazda yüzde 3,9 artış gösterdi. Bu veri, konut fiyatlarındaki yükselişin önceki aylara kıyasla hız kestiğini ortaya koydu.
GENERAL MOTORS HİSSELERİ DEĞER KAYBETTİ
Kurumsal tarafta General Motors, beklentilerin üzerinde gelir ve kâr açıkladı. Ancak şirket, tarife belirsizliklerini gerekçe göstererek beklentilerini yeniden değerlendirdiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından General Motors hisseleri yaklaşık yüzde 4 oranında geriledi.
AMAZON HİSSELERİ SİYASİ GERGİNLİKLE DÜŞTÜ
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amazon’un ürünlerdeki gümrük vergisi bedellerini çevrim içi olarak listelemeyi planladığına yönelik haberlerin doğrulanması halinde bunun "düşmanca ve siyasi" bir hamle olarak değerlendirileceğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından Amazon hisseleri yüzde 2 kayıpla işlem görmeye başladı.