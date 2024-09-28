Borsada Dengeler Değişti: En Çok Kazandıran ve Kaybettirenler Belli Oldu
Borsa İstanbul’da haftanın kapanışında BIST 100 endeksi, yüzde 1,24 oranında değer kaybederek 9.777,46 puan seviyesinden tamamlandı. Hafta boyunca endeks, 9.696,01 puan ile en düşük seviyesini görürken, en yüksek 10.108,15 puana kadar yükseldi. Bu dalgalanma, piyasadaki yatırımcılar için önemli fırsatlar ve riskler sundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Hafta boyunca farklı sektörlerdeki endekslerin performansı çeşitlilik gösterdi. Mali Endeks, yüzde 1,26 oranında artarak 11.425,56 puan seviyesine çıkarken, Hizmetler Endeksi yüzde 3,92 oranında düşüşle 9.312,38 puana geriledi. Sanayi Endeksi de yüzde 2,48 düşüş yaşayarak 12.919,61 puan seviyesinde kapandı. Teknoloji Endeksi ise yüzde 1,72'lik değer kaybıyla 12.729,62 puana indi.
EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER
Bu hafta Borsa İstanbul’da en çok yükselen hisse senedi Ereğli Demir Çelik oldu ve yüzde 5,84 oranında prim yaptı. Onu yüzde 5,65 ile Akbank ve yüzde 5,44 ile Türkiye İş Bankası (C) takip etti. Bu hisseler, yatırımcılara yüksek getiri sağlayarak haftanın kazananları arasında yer aldı.
EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Öte yandan, en çok değer kaybeden hisse senetleri arasında yüzde 12,63’lük düşüşle BİM Birleşik Mağazalar öne çıktı. Onu yüzde 11,56 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento ve yüzde 10,75 ile Europen Endüstri izledi. Bu hisselerdeki kayıplar, yatırımcılar için dikkat çekici oldu.
BORSA İSTANBUL'UN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında en yüksek piyasa değerine sahip firmalar sırasıyla Garanti BBVA, Koç Holding ve Türk Hava Yolları oldu. Garanti BBVA, 516 milyar 600 milyon TL piyasa değeriyle zirvede yer alırken, Koç Holding 474 milyar 720 milyon TL, Türk Hava Yolları ise 403 milyar 305 milyon TL piyasa değeriyle onu izledi.