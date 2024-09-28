Borsada Dengeler Değişti: En Çok Kazandıran ve Kaybettirenler Belli Oldu

EN ÇOK DEĞER KAZANAN HİSSELER

Bu hafta Borsa İstanbul’da en çok yükselen hisse senedi Ereğli Demir Çelik oldu ve yüzde 5,84 oranında prim yaptı. Onu yüzde 5,65 ile Akbank ve yüzde 5,44 ile Türkiye İş Bankası (C) takip etti. Bu hisseler, yatırımcılara yüksek getiri sağlayarak haftanın kazananları arasında yer aldı.