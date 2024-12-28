Borsada Büyük Hareketlilik: Türk Sanayi Devi Halka Arz Oldu! Kaç Lot Verecek?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, özellikle tünel, demiryolları, yüksek hızlı tren hatları (YHT), tramvay hatları, karayolları, köprüler, viyadükler ve hidroelektrik santralleri gibi altyapı projelerinde uzmanlaşmış bir mühendislik firması olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, EPC (Mühendislik, Tedarik, İnşaat) projelerinde geniş bir deneyime sahiptir ve bugüne kadar Polonya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve Türkiye’de 30’dan fazla prestijli projeyi tamamladı.

Özellikle 2020 yılında tamamlanan ve toplam değeri 2,8 milyar dolar olan Dubai Metro Expo projesi, şirketin uluslararası arenadaki başarısını kanıtlayan önemli bir proje olarak öne çıktı.