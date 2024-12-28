Borsada Büyük Hareketlilik: Türk Sanayi Devi Halka Arz Oldu! Kaç Lot Verecek?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gülermak Ağır Sanayi İnşaat'ın halka arz başvurusunu onayladı. Yeni gelişme sonrası, şirketin halka arz süreci ve detayları yatırımcılar tarafından merak konusu oldu. İşte halka arzın detayları ve şirketin finansal durumu hakkında bilinmesi gerekenler…
Kaynak: Haber Merkezi
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, özellikle tünel, demiryolları, yüksek hızlı tren hatları (YHT), tramvay hatları, karayolları, köprüler, viyadükler ve hidroelektrik santralleri gibi altyapı projelerinde uzmanlaşmış bir mühendislik firması olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, EPC (Mühendislik, Tedarik, İnşaat) projelerinde geniş bir deneyime sahiptir ve bugüne kadar Polonya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve Türkiye’de 30’dan fazla prestijli projeyi tamamladı.
Özellikle 2020 yılında tamamlanan ve toplam değeri 2,8 milyar dolar olan Dubai Metro Expo projesi, şirketin uluslararası arenadaki başarısını kanıtlayan önemli bir proje olarak öne çıktı.
HALKA ARZ FİYATI BELLİ OLDU
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat’ın halka arz fiyatı 125 TL olarak belirlendi. Halka arz büyüklüğü 4,8 milyar TL olurken, şirketin halka açıklık oranı %18,33 olarak açıklandı. Bu süreçte toplamda 38 milyon 760 bin lot yatırımcılara sunulacak.
Şirketin borsadaki kodu ise GLRMK olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar, halka arz edilen hisselerin katılım endeksine uygun olup olmadığını izahnamenin yayımlanmasıyla öğrenebilecek.
ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat’ın %5 ve üzeri paya sahip iki ortağı bulunuyor. Şirketin hisselerinin %68’i, Kemal Tahir Güleryüz ve Necdet Demir'de bulunuyor.
GÜLERMAK’IN FİNANSAL DURUMU
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat, finansal yapısıyla da dikkat çekiyor.
2023 yılı hasılatı: 18,3 milyar TL
2023 yılı brüt kârı: 1,9 milyar TL
2022 yılı hasılatı: 15,4 milyar TL