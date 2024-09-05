Borsada Bu Hisseye Yatırım Yapanlar Yaşadı: 1 Lot 20 Lot Olacak
Yatırım dünyasında önemli bir gelişme yaşandı. CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. (CVKMD), bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. Şirket, mevcut sermayesini büyük bir oranda artırarak yatırımcılarına bedava hisse verme planlarını duyurdu.
CVKMD, KAP'a yaptığı açıklamada, mevcut sermayesini 42.000.000 TL'den 840.000.000 TL'ye çıkarma kararı aldığını bildirdi. Şirketin sermaye artırımı oranı ise %1900 olarak belirlendi. Mevcut çıkarılmış sermaye, hisse senedi ihraç primlerinden karşılanacak ve II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca artırılacak.
Sermaye artırımı çerçevesinde, 798.000.000 adet pay karşılığı 798.000.000 TL'lik bir artış yapılacak ve toplam sermaye 840.000.000 TL'ye ulaşacak. Şirketin yaptığı açıklamada, sermaye artırımında ihraç edilecek payların "Borsada İşlem Görmeyen" ve "Borsada İşlem Gören" olarak iki grupta sınıflandırılacağı ifade edildi. Ayrıca, sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tüm pay sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılacağı belirtildi.
CVKMD, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., ve Ticaret Bakanlığı gibi resmi kurumlara başvurulacağını ve gerekli izinlerin alınacağını duyurdu. Şirket, sürece ilişkin gelişmeleri kamuoyuna ve yatırımcılara düzenli olarak bildireceğini belirtti.
Bu büyük sermaye artışı ve bedelsiz pay dağıtımı, yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı. Şirketin gerçekleştirdiği bu hamle, yatırımcıların hisse senedi portföylerini genişletmelerine ve ek bedelsiz hisselere sahip olmalarına olanak tanıyacak.
KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 02.09. 2024 tarihli kararı uyarınca;
1. Şirketimizin 175.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 42.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmak üzere II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin 6'ncı fıkrası kapsamında beheri 1 TL nominal değerde 798.000.000 adet pay karşılığı 798.000.000 TL artırılmak sureti ile 840.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımında ihraç edilecek paylar ile ilgili olmak üzere; (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı ve (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yazılı payların çıkartılmasına,
3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların "Borsada İşlem Görmeyen" nitelikte olan paylar karşılığında "Borsada İşlem Görmeyen" nitelikte, "Borsada İşlem Gören" nitelikte olan paylar karşılığında "Borsada İşlem Gören" nitelikte oluşturulmasına,
4. Sermayeye ilave edilecek 798.000.000 TL'yi temsil eden payların ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasını takiben, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, tüm pay sahiplerine dağıtım tarihindeki payları oranında (A Grubu pay sahiplerine payları oranında A Grubu payların, B Grubu pay sahiplerine payları oranında B Grubu payların) bedelsiz pay olarak dağıtılmasına,
5. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı dâhil olmak üzere resmi kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve devamındaki iş ve işlemlerin takibine,
katılanların oy birliği ile karar vermiştir.
Sürece ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.