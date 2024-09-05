Borsada Bu Hisseye Yatırım Yapanlar Yaşadı: 1 Lot 20 Lot Olacak

CVKMD, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., ve Ticaret Bakanlığı gibi resmi kurumlara başvurulacağını ve gerekli izinlerin alınacağını duyurdu. Şirket, sürece ilişkin gelişmeleri kamuoyuna ve yatırımcılara düzenli olarak bildireceğini belirtti.

Bu büyük sermaye artışı ve bedelsiz pay dağıtımı, yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı. Şirketin gerçekleştirdiği bu hamle, yatırımcıların hisse senedi portföylerini genişletmelerine ve ek bedelsiz hisselere sahip olmalarına olanak tanıyacak.