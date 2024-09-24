Borsada Bu Hisselere Yatırım Yapan Yandı! Yasaklandı

Borsa İstanbul'da bu hisselere yatırım yapan yatırımcılar yandı. 3 hisse resmen yasaklandı. İşte ayrıntılar...

Kaynak: Haber Merkezi

Borsada Bu Hisselere Yatırım Yapan Yandı! Yasaklandı - Resim: 1

Borsa İstanbul, üç hisse senedi için geçici işlem yasağı getirildiğini duyurdu. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı doğrultusunda devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret, Duran Doğan Basım ve Ambalaj Sanayi ile Silverline Endüstri ve Ticaret hisseleri 23 Ekim 2024 tarihine kadar açığa satış ve kredili işlem yapılamayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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