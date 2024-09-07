Borsada 4 Hisse İçin Beklenmedik Karar: Yatırımcısı Dizlerini Dövecek

Açıklamaya göre, Dinamik Isı Makina Yalıtım Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DNISI), Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO), Petrokent Turizm A.Ş. (PKENT) ve Ral Yatırım Holding A.Ş. (RALYH) payları, 09 Eylül 2024 itibarıyla başlayan işlemlerden 08 Ekim 2024 tarihine kadar kredili işlem ve açığa satış gibi işlemlere kapatılacak. Bu tedbir, piyasa hareketlerinin düzenlenmesi ve yatırımcıların korunması amacıyla alındı.

Kaynak: Gerçek Gündem