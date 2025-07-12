Borsa'da 3 Hisse Ortalığı Fena Karıştıdı! Yatırımcısı Bile Neye Uğradığını Şaşırdı
Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta yatırımcının yüzünü güldüren veriler öne çıktı. BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,80 oranında değer kazanarak tamamladı ve 10 bin puan seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Endeksteki bu yukarı yönlü seyir, yatırımcıların yeniden borsaya olan ilgisini artırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Hafta boyunca sektör bazlı yükselişler dikkat çekti. Bankacılık endeksi yüzde 3,37 ile haftayı en yüksek artışla kapatan sektör oldu. Holding hisseleri yüzde 0,94, sanayi hisseleri ise yüzde 0,93 oranında prim yaptı. Bu veriler, özellikle büyük ölçekli hisselerdeki toparlanma sinyallerini güçlendirdi.
HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ
Yatırımcısına en fazla kazandıran şirket ise Margün Enerji (MAGEN) oldu. Hisse, yüzde 14,8'lik haftalık yükselişle dikkat çekti. Enerji sektöründeki olumlu beklentiler bu yükselişte etkili oldu. MAGEN’i, yüzde 14,3 artışla Europower Enerji (EUPWR) ve yüzde 12,5 yükselişle Ral Yatırım Holding (RALYH) takip etti.
KAYIP YAŞAYANLAR: REEDER BAŞI ÇEKTİ
Haftanın en çok değer kaybeden hissesi ise teknoloji sektöründen geldi. Reeder Teknoloji (REEDR), yaklaşık yüzde 5,6’lık düşüşle yatırımcısını en çok üzen hisse oldu. REEDR’ı, yüzde 4,36 kayıpla Tureks Turizm (TUREX) ve yüzde 2,79 gerilemeyle Şekerbank (SKBNK) izledi.
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER
Toplam işlem hacminin 408 milyar TL'yi aştığı haftada, Türk Hava Yolları (THYAO) 31,8 milyar TL'lik işlem hacmiyle zirvede yer aldı. Onu sırasıyla İş Bankası (ISCTR) 28,7 milyar TL ve Yapı Kredi (YKBNK) 26,2 milyar TL işlem hacmiyle takip etti.
BORSA’NIN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ DEĞİŞTİ
Piyasa değeri açısından ise önemli bir değişim yaşandı. Uzun süredir liderliği elinde tutan Türk Hava Yolları, zirveyi ASELSAN (ASELS)’a bıraktı. ASELSAN, 702,2 milyar TL’lik piyasa değeriyle listenin başına oturdu. İkinci sırada Garanti BBVA (GARAN) 597,2 milyar TL ile yer aldı. Üçüncü sıraya ise 419,9 milyar TL’lik değeriyle Koç Holding (KCHOL) yerleşti.