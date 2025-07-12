Borsa'da 3 Hisse Ortalığı Fena Karıştıdı! Yatırımcısı Bile Neye Uğradığını Şaşırdı

HAFTANIN EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELERİ

Yatırımcısına en fazla kazandıran şirket ise Margün Enerji (MAGEN) oldu. Hisse, yüzde 14,8'lik haftalık yükselişle dikkat çekti. Enerji sektöründeki olumlu beklentiler bu yükselişte etkili oldu. MAGEN’i, yüzde 14,3 artışla Europower Enerji (EUPWR) ve yüzde 12,5 yükselişle Ral Yatırım Holding (RALYH) takip etti.