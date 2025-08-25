Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri

Borsa İstanbul, 25 Ağustos Pazartesi gününe rekorla başladı. BIST 100 endeksi yükseliş trendini koruyarak yeni zirvesini gördü. Açılışta yüzde 1,05 artışla 11.507,60 puana çıkan endeks, gün içinde 11.511 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 14.39 itibarıyla ise yüzde 1.04 primle 11.506,18 puandan işlem görmeye devam ediyor.