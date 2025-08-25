Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri
Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken gözler şirketlerin piyasa değerlerine çevrildi. Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli 20 şirket sıralandı. Yatırım yapan paraya para demiyor. Listenin ilk sırası ise sizi çok şaşırtacak. İşte Türkiye’nin en değerli şirketleri…
Borsa İstanbul, 25 Ağustos Pazartesi gününe rekorla başladı. BIST 100 endeksi yükseliş trendini koruyarak yeni zirvesini gördü. Açılışta yüzde 1,05 artışla 11.507,60 puana çıkan endeks, gün içinde 11.511 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 14.39 itibarıyla ise yüzde 1.04 primle 11.506,18 puandan işlem görmeye devam ediyor.
Şirketlerin piyasa değerleri rekor seviyelere çıkarken, en güçlü markalar öne çıkıyor. Peki BIST 100’de hangi şirketler en değerli konumda?
BIST 100’ÜN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ
BIST 100 endeksinde piyasa değeri en yüksek şirketler sıralamasında ilk 20 şu şekilde:
Coca Cola (CCOLA) – 144,3 milyar TL
Destek Finans Faktoring (DSTKF) – 202,5 milyar TL
Türk Telekom (TTKOM) – 204,9 milyar TL
Halkbank (HALKB) – 205 milyar TL
Sabancı Holding (SAHOL) – 206,7 milyar TL
Erdemir (EREGL) – 206,9 milyar TL
Turkcell (TCELL) – 216,2 milyar TL
Sasa (SASA) – 227,8 milyar TL
Yapı Kredi (YKBNK) – 290,9 milyar TL
Vakıfbank (VAKBN) – 292,5 milyar TL
BİM (BIMAS) – 318,6 milyar TL
TÜPRAŞ (TUPRS) – 335,4 milyar TL
Akbank (AKBNK) – 366,6 milyar TL
Türkiye İş Bankası (ISCTR) – 383 milyar TL
Ford Otosan (FROTO) – 406,7 milyar TL
ENKA İnşaat (ENKAI) – 439,5 milyar TL
Türk Hava Yolları (THYAO) – 466,09 milyar TL
Koç Holding (KCHOL) – 478,01 milyar TL
Garanti BBVA (GARAN) – 632,5 milyar TL
Aselsan (ASELS) – 829 milyar TL