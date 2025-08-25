Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri

Borsa İstanbul rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken gözler şirketlerin piyasa değerlerine çevrildi. Borsa İstanbul’da işlem gören en değerli 20 şirket sıralandı. Yatırım yapan paraya para demiyor. Listenin ilk sırası ise sizi çok şaşırtacak. İşte Türkiye’nin en değerli şirketleri…

Kaynak: Haber Merkezi

Borsa İstanbul Şirket
Son Güncelleme:
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 1

Borsa İstanbul, 25 Ağustos Pazartesi gününe rekorla başladı. BIST 100 endeksi yükseliş trendini koruyarak yeni zirvesini gördü. Açılışta yüzde 1,05 artışla 11.507,60 puana çıkan endeks, gün içinde 11.511 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 14.39 itibarıyla ise yüzde 1.04 primle 11.506,18 puandan işlem görmeye devam ediyor.

1 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 2

Şirketlerin piyasa değerleri rekor seviyelere çıkarken, en güçlü markalar öne çıkıyor. Peki BIST 100’de hangi şirketler en değerli konumda?

BIST 100’ÜN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ

BIST 100 endeksinde piyasa değeri en yüksek şirketler sıralamasında ilk 20 şu şekilde:

2 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 3

Coca Cola (CCOLA) – 144,3 milyar TL

3 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 4

Destek Finans Faktoring (DSTKF) – 202,5 milyar TL

4 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 5

Türk Telekom (TTKOM) – 204,9 milyar TL

5 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 6

Halkbank (HALKB) – 205 milyar TL

6 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 7

Sabancı Holding (SAHOL) – 206,7 milyar TL

7 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 8

Erdemir (EREGL) – 206,9 milyar TL

8 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 9

Turkcell (TCELL) – 216,2 milyar TL

9 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 10

Sasa (SASA) – 227,8 milyar TL

10 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 11

Yapı Kredi (YKBNK) – 290,9 milyar TL

11 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 12

Vakıfbank (VAKBN) – 292,5 milyar TL

12 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 13

BİM (BIMAS) – 318,6 milyar TL

13 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 14

TÜPRAŞ (TUPRS) – 335,4 milyar TL

14 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 15

Akbank (AKBNK) – 366,6 milyar TL

15 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 16

Türkiye İş Bankası (ISCTR) – 383 milyar TL

16 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 17

Ford Otosan (FROTO) – 406,7 milyar TL

17 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 18

ENKA İnşaat (ENKAI) – 439,5 milyar TL

18 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 19

Türk Hava Yolları (THYAO) – 466,09 milyar TL

19 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 20

Koç Holding (KCHOL) – 478,01 milyar TL

20 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 21

Garanti BBVA (GARAN) – 632,5 milyar TL

21 22
Borsa Zirve Yaptı Gözler Onlara Çevrildi! Yatırım Yapan Paraya Para Demiyor: İşte Türkiye'nin En Değerli Şirketleri - Resim: 22

Aselsan (ASELS) – 829 milyar TL

22 22