Borsa Yeni Haftaya Nasıl Başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 45,02 puan ve yüzde 0,46 artışla 9.866,98 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,96 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 0,55 ile spor oldu.

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,61 değer kaybederek 9.821,96 puandan tamamladı.

Kaynak: AA