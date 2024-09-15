Borsa Yatırımcısı Ecel Terleri Dökecek: Neredeyse Yarı Yarıya Düştü

NEREDEYSE YARI YARIYA ERİDİ

Ancak, bu yüzde 50,6'lık yükselişin ardından borsa, Temmuz ortasından itibaren değer kaybetmeye başladı. Bu dönüş, yatırımcılar arasında belirsizlik ve endişe yaratarak, yılın ilk yarısında elde edilen kazançların önemli bir kısmının kaybedilmesine neden oldu.