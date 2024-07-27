Borsa Yatırımcısı Bunu Bekliyordu: Koç Holding Hisselerini Uçuşa Geçirecek Haber Geldi

Haftanın kapanışında yaşanan düşüşlerle birlikte 11 bin puanın altına gerileyen Borsa İstanbul'daki BIST100 endeksi, gelecek haftaya yeni gelişmelerle hazırlanıyor.



Türkiye'nin kredi notunu 2 basamak birden artırarak dikkatleri üzerine çeken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, şimdi de Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding'in kredi puanında iyileştirmeye gitti. Ekonomi dünyasında olumlu bir hava yaratan bu gelişmenin ilk somut etkilerinin pazartesi günü itibarıyla Borsa İstanbul'da görülmesi bekleniyor.