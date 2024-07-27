Borsa Yatırımcısı Bunu Bekliyordu: Koç Holding Hisselerini Uçuşa Geçirecek Haber Geldi
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu olan Koç Holding'in kredi notunu B2'den Ba3'e çıkardı. Kredi notunda yaşanan iyileşmenin ardından Borsa İstanbul'da işlem gören Koç Holding hisselerinin gelecek hafta yükselmesi beklenirken, kararın ilerleyen haftalarda Türkiye'nin dev şirketleri için öncü olacağı düşünülüyor.
Haftanın kapanışında yaşanan düşüşlerle birlikte 11 bin puanın altına gerileyen Borsa İstanbul'daki BIST100 endeksi, gelecek haftaya yeni gelişmelerle hazırlanıyor.
Türkiye'nin kredi notunu 2 basamak birden artırarak dikkatleri üzerine çeken uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, şimdi de Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu Koç Holding'in kredi puanında iyileştirmeye gitti. Ekonomi dünyasında olumlu bir hava yaratan bu gelişmenin ilk somut etkilerinin pazartesi günü itibarıyla Borsa İstanbul'da görülmesi bekleniyor.
KOÇ HOLDİNG HİSSELERİ YÜKSELEBİLİR
Koç Holding'in uzun vadeli kredi notu, Moody's tarafından B2'den Ba3 seviyesine yükseltildi. Söz konusu değişiklik şirketin mali tablolarında olumlu bir değişikliğe neden olması beklenirken, Koç Holding'e yönelik pozitif yansımaların ilk aşamada Borsa İstanbul hisselerinde görüleceği düşünülüyor.