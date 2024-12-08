Borsa Yangın Yeri! Bu Hisselere Yatırım Yapan Yandı, Rekor Kayıp Yaşayacaklar

HAFTANIN KAZANDIRANLARI

Hafta boyunca BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en dikkat çeken kazanç, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesinde yaşandı. Şirket hisseleri yüzde 37,64’lük bir primle haftanın en çok kazandıranı oldu. Onu yüzde 15,13 ile Coca-Cola İçecek ve yüzde 13,93 ile Anadolu Efes takip etti.