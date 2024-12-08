Borsa Yangın Yeri! Bu Hisselere Yatırım Yapan Yandı, Rekor Kayıp Yaşayacaklar
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftayı yüzde 4,44’lük bir yükselişle 10.081,00 puandan tamamlanırken, en çok kaybeden hisseler belli oldu.
Kaynak: AA
Haftanın genelinde dalgalı bir seyir izleyen endeks, en düşük 9.573,86 puanı, en yüksek ise 10.098,10 puanı gördü. Borsa yatırımcıları için kazançlar kadar kayıplar da dikkat çekti.
SEKTÖREL PERFORMANSLAR
Mali, sanayi, hizmetler ve teknoloji endekslerinde farklı oranlarda yükselişler yaşandı:
Mali Endeks: Yüzde 4,26’lık artışla 12.013,45 puana yükseldi.
Hizmetler Endeksi: Yüzde 4,8’lik bir değer kazanarak 9.710,53 puana ulaştı.
Sanayi Endeksi: Yüzde 3,58’lik artışla 13.244,74 puan seviyesini gördü.
Teknoloji Endeksi: Yüzde 3,84 yükselişle 14.044,69 puanda haftayı kapattı.
HAFTANIN KAZANDIRANLARI
Hafta boyunca BIST 100 endeksine dahil hisseler arasında en dikkat çeken kazanç, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hissesinde yaşandı. Şirket hisseleri yüzde 37,64’lük bir primle haftanın en çok kazandıranı oldu. Onu yüzde 15,13 ile Coca-Cola İçecek ve yüzde 13,93 ile Anadolu Efes takip etti.
HAFTANIN KAYBEDENLERİ
Tüm hisseler için tablo olumlu olmadı. Bazı şirket hisselerinde ciddi kayıplar yaşandı:
Yeo Teknoloji Enerji: Yüzde 7 değer kaybederek haftanın en çok düşen hissesi oldu.
Kontrolmatik Teknoloji: Yüzde 5,41 düşüşle ikinci sırada yer aldı.
Batıçim Batı Anadolu Çimento: Yüzde 4,91 değer kaybı yaşadı.
EN DEĞERLİ ŞİRKETLER
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında piyasa değerine göre liderlik koltuğu Garanti BBVA’ya ait. Şirket, 540 milyar 120 milyon liralık değeriyle zirvede yer aldı. Onu 507 milyar 180 milyon liralık piyasa değeriyle Koç Holding ve 414 milyar 690 milyon liralık değeriyle Türk Hava Yolları takip etti.
YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ BİR HAFTA
Borsa İstanbul’da geçen hafta, yatırımcılar için hem kazanç hem de kayıp fırsatlarını bir arada sundu. Özellikle hızlı yükseliş gösteren hisselere yatırım yapanlar için kazanç haftası olurken, düşüş yaşayan hisselerde yatırımcılar zarar gördü. Borsa İstanbul’un dalgalı seyri, önümüzdeki haftalarda da yakından takip edilmeyi gerektiriyor.