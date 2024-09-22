Borsa ve Kriptoda Al-Sat Yapanlar Dikkat: İşlem Vergisiyle Hizmet Bedeli Yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Vergilendirilmeyen alanlardan vergi almayı hedefliyoruz. Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız. Ayrıca, belki bir sonraki pakette borsa kazançlarının vergilendirilmesini çalışıyoruz. Hiçbir alan kayıt dışı kalmayacak. Bütün kazançlar makul düzeyde vergilendirilecek. Vergilendirilmemiş alan kalmayacak” demişti.

İŞLEM VERGİSİ VE HİZMET BEDELİ GELİYOR

1 Ekim’de açılacak TBMM’nin önemli başlıkları arasında yer alacak pakette, kayıt dışı ekonomiyi önlemeye dönük olacak şekilde, vergilendirilmeyen alanlardan vergi alınmasını içeren bazı düzenlemeler yer alacak.

Gayrimenkullerin alım satımında gerçek değer üzerinden işlem yapılması, sermaye piyasalarında daha sağlıklı fiyat oluşumlarını teminen piyasa bozucu eylemlere yönelik adli ve idari cezaların artırılması, borsada hisse alım satımından işlem vergisi, kripto varlıklardan ise hizmet bedeli alınması gibi başlıklarda düzenleme yapılması bekleniyor.

'KAYIT DIŞI ALANLAR VAR'

AKP kaynakları, bu hedef doğrultusunda da ekonomi torbasında bazı düzenlemeler yapılacağını dile getirdi. Parti kurmayları “Vatandaşı etkileyecek yeni bir vergi söz konusu değil. Ne gelir vergisi ne KDV oranlarında değişiklik olmayacak. Ama kayıt dışı alanlar var. Bunların kayıt altına alınmasına yönelik bazı düzenlemeler olacak. Sadece vergi alanında değil; istihdam konusunda da kayıt dışılık var. Bunlara yönelik tedbirler var. Bir de bazı muafiyetler var. Örneğin, istihdam destekleri var bazı alanlarda ama bakıyorsunuz, bu desteklere rağmen ne istihdamda artış olmuş ne de kayıt dışılık önlenmiş. Bu muafiyetlerin büyük bölümü kaldırılacak” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi