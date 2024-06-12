Borsa ve döviz piyasalarında güçlü kapanış

Gün içinde en düşük 10.040,88 ve en yüksek 10.231,75 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 yükselişle 10.165,52 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,08, hizmetler endeksi yüzde 0,67, sanayi endeksi yüzde 0,98 ve teknoloji endeksi yüzde 0,39 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 132,78 puan ve yüzde 1,21 kazançla 11.106,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 43'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Pegasus Hava Taşımacılığı, Ereğli Demir Çelik ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 330 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 330 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda altının kilogram fiyatı yüzde 0,7 azalarak 2 milyon 398 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,25'ten, bileşik getirisi de yüzde 43,10'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2847 lira, satışta 32,4140 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2901 lira, satışta 32,4194 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2840, dolar/yen paritesi de 155,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yatay seyirle 81,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA