Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı

BİYOGAZ VE GÜBRE ÜRETİMİNE 60 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

ARF Bio’nun 2019 yılında faaliyete başlayan Ödemiş’teki biyogaz santrali, yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım ile kuruldu ve 4,8 MW kurulu güce sahip. Tesis, bitkisel ve hayvansal atıkları oksijensiz ortamda fermantasyona uğratarak biyogaz elde ediyor ve bu gazdan elektrik üretiyor.

Şirket, YEKDEM teşvik mekanizması kapsamında ürettiği elektriği 2029 yılına kadar kilovat saat başına 13,3 dolar sentten satabiliyor. Yıllık 36 milyon kWs üretim kapasitesine sahip santral, yaklaşık 35 bin kişinin ya da 10 bin konutun elektrik ihtiyacına denk enerji sağlıyor.