Borsa Piyasasında Taşlar Yerinden Oynayacak! Sektörün Lideri Halka Arz İçin Adım Attı
Tarımsal organik atıklardan yenilenebilir enerji ve organik gübre üretimi gerçekleştiren ARF Bio, halka arz sürecini başlattı. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurusunu yaparak sermaye artırımı ve mevcut payların satışını içeren bir plan sundu.
Kaynak: İHA
Taslak izahnameye göre, şirket sermayesini 147,3 milyon TL’den 182,8 milyon TL’ye yükseltecek. Bu kapsamda, 35,5 milyon TL nominal değerli B grubu pay ile birlikte, RePie Portföy ARF Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’na ait 11,5 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Böylece toplamda 47 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak.
YATIRIMLARI VE BÜYÜME STRATEJİSİ
Alternatif portföy yönetim şirketi RePie Portföy’ün, ARF Bio’ya 98,5 milyon dolarlık yatırım yaptığı belirtilirken, bu fonun şirketteki pay oranı şu anda yüzde 95,02 seviyesinde bulunuyor.
2015 yılında Ankara’da kurulan ARF Bio, biyogaz tesislerinde ürettiği elektrik ve organik fermente ürünlerden elde ettiği gübre ile dikkat çekiyor. Şirket, karbon kredisi satışıyla gelir çeşitliliğini artırmayı ve sürdürülebilir tarım, kozmetik, ilaç ve gıda sektörlerine yönelik yeni ürünler geliştirmeyi hedefliyor.
“İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEYE KATKI SAĞLIYORUZ”
ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Melih Arslan, şirketin yeşil dönüşüm alanındaki vizyonunu vurgulayarak, "İklim değişikliğiyle mücadele, küresel ölçekte topyekûn bir çaba gerektiriyor. Biz de yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir tarım alanındaki projelerimizle bu mücadelede etkin rol alıyoruz. Biyogaz santralimizde sadece elektrik üretmiyoruz, aynı zamanda atıklardan organik ve organomineral gübre elde ederek tarımsal verimliliği destekliyoruz" dedi.
Şirket, halka arz süreciyle birlikte yatırımlarını artırarak mikroalg ve sera projeleri gibi yenilikçi alanlara yönelmeyi hedefliyor.
BİYOGAZ VE GÜBRE ÜRETİMİNE 60 MİLYON DOLARLIK YATIRIM
ARF Bio’nun 2019 yılında faaliyete başlayan Ödemiş’teki biyogaz santrali, yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım ile kuruldu ve 4,8 MW kurulu güce sahip. Tesis, bitkisel ve hayvansal atıkları oksijensiz ortamda fermantasyona uğratarak biyogaz elde ediyor ve bu gazdan elektrik üretiyor.
Şirket, YEKDEM teşvik mekanizması kapsamında ürettiği elektriği 2029 yılına kadar kilovat saat başına 13,3 dolar sentten satabiliyor. Yıllık 36 milyon kWs üretim kapasitesine sahip santral, yaklaşık 35 bin kişinin ya da 10 bin konutun elektrik ihtiyacına denk enerji sağlıyor.
Gübre üretimi için 40 milyon dolarlık ek yatırım yapan ARF Bio, organik ve organomineral katı ile sıvı gübre üretimine 2023 yılında başladı. Bu sayede, sıfır atık prensibini hayata geçirerek ürün çeşitliliğini artırdı.
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMA KATKI SAĞLIYOR
Şirket, biyogaz üretiminden elde ettiği organik fermantasyon ürünlerini işleyerek yılda toplam 100 bin ton gübre üretme kapasitesine ulaştı. Gelirlerinin dörtte birini gübre satışlarından elde eden şirket, sürdürülebilir tarımı destekleyen çözümler sunuyor.
ARF Bio’nun ürettiği organomineral gübreler, kimyasal ve organik gübrelerin avantajlarını bir araya getirerek tarımsal verimliliği artırıyor. Melih Arslan, Türkiye’de toprakların organik madde bakımından zayıf olduğunu belirterek, "Ürettiğimiz gübrelerle toprağın besin değerini artırıyor, tarımsal verimliliğe katkı sağlıyoruz" dedi.
FİNANSAL YAPI VE BÜYÜME HEDEFLERİ
ARF Bio, 1,2 milyar TL özkaynağa ve 1,8 milyar TL aktif büyüklüğe sahip. 2024 yıl sonu itibarıyla şirketin özkaynaklarının varlıklara oranı yüzde 66 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde gelirleri 143,6 milyon TL, net kârı ise 7,9 milyon TL olarak gerçekleşti.
Şirket, halka arzdan elde edeceği geliri yeni yatırımlara yönlendirmeyi planlıyor. Ödemiş’teki entegre tesisin genişletilmesi, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, finansal borçların azaltılması ve güneş enerjisi santralinin kapasite artırımı bu yatırımlar arasında yer alıyor.
MİKROALG ÜRETİMİ VE SERA YATIRIMI
Şirket, biyogaz üretim sürecinde açığa çıkan karbondioksit ve ısıtılmış suyu kullanarak mikroalg üretimi yapmayı planlıyor. Mikroalgler, gıda, ilaç, kozmetik ve biyogübre gibi birçok sektörde değerli bir ham madde olarak kullanılıyor.
Arslan, Türkiye’de mikroalg yetiştiriciliğinin henüz sınırlı olduğunu belirterek, "Bu yatırımla şirketimizin rekabet gücünü artırırken, enerji verimliliğimizi de artıracağız. Mikroalg üretimi sonucunda ortaya çıkan atıkları yeniden biyogaza dönüştürerek döngüsel ekonomiye katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Şirket ayrıca, biyogaz santrali sırasında açığa çıkan ısıyı değerlendirerek organik domates üretimi yapmayı hedefliyor. Yaklaşık 50 bin metrekare kapalı alana sahip olması planlanan serada, yıllık 3 bin ton ürün üretimi hedefleniyor.
“YATIRIMCILARIMIZA YÜKSEK BÜYÜME POTANSİYELİ SUNUYORUZ”
Halka arz ile birlikte yatırımcılara geleceği şekillendiren bir yeşil dönüşüm şirketine ortak olma fırsatı sunduklarını belirten Arslan, "Gelir çeşitliliğimizle sürdürülebilir bir büyüme modeli oluşturduk. Karbon kredisi satışlarımız ve organomineral gübre üretimimizle gelir yapımızı güçlendirdik. Şimdi de mikroalg ve sera yatırımlarıyla gelir akışımızı çeşitlendiriyoruz" dedi.
Son yıllarda enerji fiyatlarının yüksek seyretmesinin elektrik üretimi açısından olumlu bir tablo sunduğunu belirten Arslan, "Sürdürülebilir tarım uygulamaları, gıda güvenliği ve iklim odaklı stratejiler küresel ölçekte yükselen bir trend. Biz de gelecek nesilleri gözeten yatırımlarla sektörde öncü olmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.