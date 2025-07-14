Borsa İstanbul’un En Popüler Hisseleri Açıklandı: Herkes Bu Hisselere Yatırım Yapıyor
Borsa İstanbul’da geçtiğimiz hafta yaşanan yükselişle birlikte yatırımcıların en fazla ilgi gösterdiği 20 hisse senedi belli oldu. Milyonlarca yatırımcı bazı hisselerde birikmeye devam ederken, bazı hisselerde ise düşüş dikkat çekti.
BIST 100 endeksinin 7-11 Temmuz 2025 haftasında %0,80 oranında değer kazandığı süreçte, yatırımcıların hangi hisselere yöneldiği netleşti. Halka açık şirketler arasında yatırımcı sayısı hızla artan hisseler, borsadaki ilginin yönünü gözler önüne serdi.
EN ÇOK YATIRIMCI ÇEKEN HİSSE TÜPRAŞ OLDU
Listenin zirvesinde 1 milyonun üzerinde yatırımcıyla Tüpraş (TUPRS) yer aldı. Türk Hava Yolları ve Sasa Polyester ise en çok yatırımcıya sahip diğer iki şirket olarak öne çıktı.
İLK 20'DE YER ALAN ŞİRKETLER VE YATIRIMCI SAYILARI:
Tüpraş (TUPRS) – 1.057.144 yatırımcı
Türk Hava Yolları (THYAO) – 996.189 yatırımcı
Sasa Polyester (SASA) – 686.603 yatırımcı
Şişecam (SISE) – 608.781 yatırımcı
İş Bankası (ISCTR) – 549.943 yatırımcı
Aselsan (ASELS) – 523.951 yatırımcı
Hektaş (HEKTS) – 514.642 yatırımcı
Erdemir (EREGL) – 460.035 yatırımcı
Reeder Teknoloji (REEDR) – 427.746 yatırımcı
Altınay Savunma (ALTNY) – 423.719 yatırımcı
Koç Holding (KCHOL) – 412.931 yatırımcı
Astor Enerji (ASTOR) – 361.603 yatırımcı
Pegasus (PGSUS) – 360.299 yatırımcı
Limak Çimento (LMKDC) – 344.018 yatırımcı
Kontrolmatik (KONTR) – 338.480 yatırımcı
TAB Gıda (TABGD) – 329.887 yatırımcı
Ford Otosan (FROTO) – 305.166 yatırımcı
Doğuş Otomotiv (DOAS) – 287.191 yatırımcı
Zorlu Enerji (ZOREN) – 283.145 yatırımcı
Oba Makarna (OBAMS) – 270.038 yatırımcı
YATIRIMCI TERCİHLERİ DİKKAT ÇEKİYOR
Listeye bakıldığında savunma, enerji, ulaşım ve sanayi sektörlerindeki şirketlerin yatırımcıların odağında olduğu görülüyor. Teknoloji ve tarım sektöründen hisseler de ilgi görmeye devam ediyor. Uzmanlara göre, yatırımcılar özellikle istikrarlı büyüme potansiyeli ve güçlü temettü politikası olan şirketlere yöneliyor.
Kaynak: Haber Merkezi