Borsa İstanbul’un En Popüler Hisseleri Açıklandı: Herkes Bu Hisselere Yatırım Yapıyor

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BIST 100 endeksinin 7-11 Temmuz 2025 haftasında %0,80 oranında değer kazandığı süreçte, yatırımcıların hangi hisselere yöneldiği netleşti. Halka açık şirketler arasında yatırımcı sayısı hızla artan hisseler, borsadaki ilginin yönünü gözler önüne serdi.

EN ÇOK YATIRIMCI ÇEKEN HİSSE TÜPRAŞ OLDU

Listenin zirvesinde 1 milyonun üzerinde yatırımcıyla Tüpraş (TUPRS) yer aldı. Türk Hava Yolları ve Sasa Polyester ise en çok yatırımcıya sahip diğer iki şirket olarak öne çıktı.

İLK 20'DE YER ALAN ŞİRKETLER VE YATIRIMCI SAYILARI:

Tüpraş (TUPRS) – 1.057.144 yatırımcı

Türk Hava Yolları (THYAO) – 996.189 yatırımcı

Sasa Polyester (SASA) – 686.603 yatırımcı

Şişecam (SISE) – 608.781 yatırımcı

İş Bankası (ISCTR) – 549.943 yatırımcı

Aselsan (ASELS) – 523.951 yatırımcı

Hektaş (HEKTS) – 514.642 yatırımcı

Erdemir (EREGL) – 460.035 yatırımcı

Reeder Teknoloji (REEDR) – 427.746 yatırımcı

Altınay Savunma (ALTNY) – 423.719 yatırımcı

Koç Holding (KCHOL) – 412.931 yatırımcı

Astor Enerji (ASTOR) – 361.603 yatırımcı

Pegasus (PGSUS) – 360.299 yatırımcı

Limak Çimento (LMKDC) – 344.018 yatırımcı

Kontrolmatik (KONTR) – 338.480 yatırımcı

TAB Gıda (TABGD) – 329.887 yatırımcı

Ford Otosan (FROTO) – 305.166 yatırımcı

Doğuş Otomotiv (DOAS) – 287.191 yatırımcı

Zorlu Enerji (ZOREN) – 283.145 yatırımcı

Oba Makarna (OBAMS) – 270.038 yatırımcı

YATIRIMCI TERCİHLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Listeye bakıldığında savunma, enerji, ulaşım ve sanayi sektörlerindeki şirketlerin yatırımcıların odağında olduğu görülüyor. Teknoloji ve tarım sektöründen hisseler de ilgi görmeye devam ediyor. Uzmanlara göre, yatırımcılar özellikle istikrarlı büyüme potansiyeli ve güçlü temettü politikası olan şirketlere yöneliyor.

Kaynak: Haber Merkezi