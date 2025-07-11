Borsa İstanbul’un En Değerli Şirketi Belli Oldu! Zirvedeki Şirket Tam Yüzde 108 Büyüdü

2025 yılının ilk yarısı, Borsa İstanbul’da dikkat çeken gelişmelere sahne oldu. Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle savunma sanayi şirketleri öne çıkarken, Türkiye’de piyasa değeri en yüksek şirket ASELSAN oldu. Şirket yılbaşından bu yana yüzde 108’lik değer artışıyla zirveye oturarak dikkatleri üzerine çekti.

YILIN İLK YARISINDA BORSA’DA ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Amerika’da uygulamaya alınan yeni gümrük tarifeleri ve Ortadoğu'daki çatışma ortamı, yılın ilk yarısında küresel piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Savunma ve havacılık sektörleri bu süreçte değer kazanan sektörlerin başında geldi. Türkiye'de de benzer şekilde hisse bazlı hareketler ön plana çıkarken, savunma sanayinin güçlü oyuncusu ASELSAN, performansıyla yılın yıldızı oldu. Haziran sonu itibarıyla ASELSAN’ın piyasa değeri 687 milyar 648 milyon TL’ye ulaştı. Şirket bu yükselişle sadece 6 ayda beş sıra birden atlayarak listenin ilk sırasına yerleşti.