Borsa İstanbul’un En Değerli Şirketi Belli Oldu! Zirvedeki Şirket Tam Yüzde 108 Büyüdü
Borsa İstanbul’da yılın ilk yarısında en çok değer kazanan şirket belli oldu. Yüzde 108’lik artışla zirveye oturan savunma sanayi devi, 687 milyar TL’lik piyasa değeriyle Garanti BBVA ve Enka’yı solladı.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılının ilk yarısı, Borsa İstanbul’da dikkat çeken gelişmelere sahne oldu. Küresel piyasalarda yaşanan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle savunma sanayi şirketleri öne çıkarken, Türkiye’de piyasa değeri en yüksek şirket ASELSAN oldu. Şirket yılbaşından bu yana yüzde 108’lik değer artışıyla zirveye oturarak dikkatleri üzerine çekti.
YILIN İLK YARISINDA BORSA’DA ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI
Amerika’da uygulamaya alınan yeni gümrük tarifeleri ve Ortadoğu'daki çatışma ortamı, yılın ilk yarısında küresel piyasalarda dalgalanmalara neden oldu. Savunma ve havacılık sektörleri bu süreçte değer kazanan sektörlerin başında geldi. Türkiye'de de benzer şekilde hisse bazlı hareketler ön plana çıkarken, savunma sanayinin güçlü oyuncusu ASELSAN, performansıyla yılın yıldızı oldu. Haziran sonu itibarıyla ASELSAN’ın piyasa değeri 687 milyar 648 milyon TL’ye ulaştı. Şirket bu yükselişle sadece 6 ayda beş sıra birden atlayarak listenin ilk sırasına yerleşti.
GARANTİ BBVA, ENKA VE THY TAKİPTE
Listenin ikinci sırasında yer alan Garanti BBVA, 567 milyar liralık piyasa değeriyle ASELSAN’ın ardından geldi. Enka İnşaat, 107,1 milyar liralık değer artışıyla 6 basamak yükselerek 3. sıraya çıkarken, Türk Hava Yolları (THY) 391 milyar TL’lik piyasa değeriyle bir sıra gerileyerek 4. oldu.
Yılın ilk yarısında en dikkat çeken yükselişler ASELSAN ve Enka'da görülürken, bazı büyük şirketler ise değer kaybı yaşadı. Koç Holding, 62,4 milyar TL kayıpla 5. sıraya gerilerken BİM, Ford Otosan, İş Bankası (C) ve Tüpraş da listedeki konumlarında düşüş yaşadı.
SEKTÖREL DAĞILIM: BANKALARIN GÜCÜ SÜRÜYOR
Piyasa değeri en yüksek 10 şirketin toplam büyüklüğü 4 trilyon 22 milyar 501 milyon TL’ye ulaştı. Bu şirketler, yılbaşından bu yana toplamda 418 milyar TL’lik değer artışıyla yüzde 12 büyüme kaydetti.
İLK 10’DAKİ ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERİNE GÖRE SIRALAMASI (2025 İlk Yarı Sonu)
ASELSAN – 687,6 milyar TL
Garanti BBVA – 567 milyar TL
Enka İnşaat – 398,7 milyar TL
Türk Hava Yolları – 391,2 milyar TL
Koç Holding – 362 milyar TL
Akbank – 344,6 milyar TL
İş Bankası (C) – 330 milyar TL
Ford Otosan – 312,4 milyar TL
BİM – 307,3 milyar TL
Tüpraş – 301 milyar TL