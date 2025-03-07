Borsa İstanbul'dan Müthiş Performans! Dünyanın Bir Numarası Oldu: Sadece 5 Günde Yüzde 8'e Yakın Yükseliş

Şubat ayında Borsa İstanbul’da yaşanan olağandışı fiyat hareketleriyle ilgili yapılan ihbarların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmış ve bu süreçte 17 kişi gözaltına alınmıştı. Borsa İstanbul ise bu durum sonucunda açığa satış işlemlerine karşı ‘yukarı adım kuralı’ uygulamaya başlamıştı. Bir diğer gelişme ise Merkez Bankası’nın faiz kararı oldu. PPK faizleri 250 baz puan daha indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerinde yaşanan gevşeme ise BIST 100 endeksini destekledi.