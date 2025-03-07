Borsa İstanbul'dan Müthiş Performans! Dünyanın Bir Numarası Oldu: Sadece 5 Günde Yüzde 8'e Yakın Yükseliş
Borsa İstanbul son dönemde soruşturmalarla gündemde yer alırken endekslerde dikkat çeken bir yükseliş de beraberinde geldi. ABD borsaları Trump’ın gümrük tarifeleri nedeniyle adeta yerlerde sürünürken Türk borsası son 5 günde dünyanın en değer kazanan borsası oldu. BIST 30 endeksi yüzde 8’e yakın yükseldi. İkinci sırada ise BIST 100 endeksi yer aldı.
Kaynak: CNBC-e
Borsa İstanbul hareketli günlerden geçiyor. Soruşturmalar, merkez bankalarının faiz kararı ve küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler piyasalar üzerinde etkili oluyor.
Şubat ayında Borsa İstanbul’da yaşanan olağandışı fiyat hareketleriyle ilgili yapılan ihbarların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmış ve bu süreçte 17 kişi gözaltına alınmıştı. Borsa İstanbul ise bu durum sonucunda açığa satış işlemlerine karşı ‘yukarı adım kuralı’ uygulamaya başlamıştı. Bir diğer gelişme ise Merkez Bankası’nın faiz kararı oldu. PPK faizleri 250 baz puan daha indirerek yüzde 42,5 seviyesine çekti. ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerinde yaşanan gevşeme ise BIST 100 endeksini destekledi.
BIST 30 TÜM DÜNYA BORSALARINA FARK ATTI
CNBC-e'den Zafer Karataş'ın haberine göre, Borsa İstanbul’da yaşanan son yükseliş yatırımcısını memnun etti. Türk borsası, son 5 günde dünyanın en iyi getiriyi sağlayan borsası olarak listenin ilk sırasına yerleşti. Ancak sanıldığı aksine BIST 100 endeksi değil rekor kazanç BIST 30 endeksinden geldi. Yüzde 7,72’lik yükselişine karşın BIST 100’deki 5 günlük artış yüzde 7,04 oldu ve ikinci sırada yer aldı.
Borsa İstanbul’u Lüksemburg borsası takip etti. Lüksemburg LuxX endekslerinde 5 günlük kazanç yüzde 6,71’i buldu.
ABD BORSALARI YERLERDE
ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlüğe koyduğu yeni gümrük tarifelerinin ardından ABD borsaları değer kaybediyor. Son 5 günlük veriler dikkate alındığında S&P 500 Endeksi, yüzde -3,3 ile dünyada en kötü performans gösteren ikinci borsa endeksi oldu. ABD'de işlem gören DOW JONES Endeksi ise yüzde -2,04 ile en kötü performans gösterenler listesinde yerini aldı.