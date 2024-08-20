Borsa İstanbul’da Yer Alan Dev Şirket Konkordato İlan Etti

KONKORDATO SÜRECİNİN TAKİBİ

Şirket, konkordato sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için gerekli çabanın gösterileceğini vurguladı. Konkordato sürecinde yaşanan gelişmelerin mevzuat kapsamında kamuya açıklanmaya devam edileceği ifade edildi.

PAY SATIŞI BAŞVURUSUNUN REDDEDİLMESİ

MEGAP’ın dün KAP’a yaptığı bir diğer bildirimde, şirketin hakim ortağı Eda Özhan’ın 16 Mayıs 2024 tarihinde SPK’ya yaptığı pay satışına ilişkin başvurunun Kurul tarafından olumsuz karşılandığı ve bu durumun şirkete bildirildiği kaydedildi.